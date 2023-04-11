日本團隊為台灣獨家研發 「微醉」芒果冰風味沙瓦登場

為紀念「HOROYOI微醉」在台上市10周年，品牌驚喜推出10週年台灣限定全新口味「芒果冰風味沙瓦」，由品牌10年代言人田馥甄親自出席，除感性分享代言歷程，也替台灣人許願，希望日本原廠下次可以考慮推出台灣獨賣的「紅豆牛奶冰風味」的「HOROYOI微醉」。

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」登台10年以來，多年蟬聯台灣罐裝調酒市佔第一至今；光是2022年一年在台灣就售出1,426萬1,529罐，堆疊起來的高度，大約相當於3369座台北101大樓。

回顧代言「HOROYOI微醉」10年的青澀過往，田馥甄回憶2013年第一次接下酒精品牌的代言相當驚喜，儘管只存在於記憶中，但至今仍記得「蘋果沙瓦」的香甜清爽，也沒想到會彼此陪伴這麼久，「一轉眼就10年了。」

這次首度推出的台灣限定新口味「芒果冰風味沙瓦」，由日本團隊為台獨家研發，以台灣人最傳統的全民甜點「芒果冰」為靈感來源，以酸甜口感搭配濃郁的芒果香氣，重現經典的清爽滋味。

「芒果冰風味沙瓦」包裝上則以台灣人熟知的懷舊冰果室為靈感，以花磚、藍青色調呈現滿滿的復古情懷，期望持續讓「HOROYOI微醉」成為生活中不可或缺的美好日常。

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