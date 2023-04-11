Red Bull史上最大優惠 Green Edition單罐嚐鮮價45元
Red Bull去年推出夏日限定火龍果風味後，其帶有異國情調的酸甜口感大受好評，現在它將化身為Red Bull Green Edition，成為常態性商品，與Red Bull原味及無糖口味組合成「能量鐵三角」。
為了讓更多人認識這款能量新選擇，Red Bull 祭出史上最優惠的好康活動，即日起於指定通路均可享有嚐鮮價。消費者於指定便利商店購買單罐Red Bull Green Edition 即享嚐鮮價45元、任兩罐Red Bull （250ml）優惠價99元；到量販及超市通路（家樂福、大潤發、愛買、全聯福利中心）購買則享有Red Bull Green Edition 4入嚐鮮價175元、 Red Bull原味及無糖風味（250ml）4入優惠價189元，
Red Bull Green Edition日前於高雄駁二街頭進行造勢活動，由扯鈴至尊趙志翰、世界級的街舞團體IP Lockers表演助選，並發送Red Bull Green Edition試飲，邀請現場民眾感受不同於其他兩款Red Bull的全新選擇，也歡迎民眾在5月20日週六下午在台北街頭捕捉造勢團隊身影，深入認識新上市的火龍果風味能量飲料。
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