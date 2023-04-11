Red Bull史上最大優惠 Green Edition單罐嚐鮮價45元

Red Bull去年推出夏日限定火龍果風味後，其帶有異國情調的酸甜口感大受好評，現在它將化身為Red Bull Green Edition，成為常態性商品，與Red Bull原味及無糖口味組合成「能量鐵三角」。

為了讓更多人認識這款能量新選擇，Red Bull 祭出史上最優惠的好康活動，即日起於指定通路均可享有嚐鮮價。消費者於指定便利商店購買單罐Red Bull Green Edition 即享嚐鮮價45元、任兩罐Red Bull （250ml）優惠價99元；到量販及超市通路（家樂福、大潤發、愛買、全聯福利中心）購買則享有Red Bull Green Edition 4入嚐鮮價175元、 Red Bull原味及無糖風味（250ml）4入優惠價189元，