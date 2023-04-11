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小S「女王駕到」氣場全開 霸氣站台Balmain全台首專賣店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了小S與黃宣出席，包含Bellavita寶麗廣塲總經理Anita（左二）、美之心（Minoshin）執行長陳冠燁Kuan（左一）與營運長洪志慧Grace（右一）也一同出席。記者沈昱嘉／攝影
除了小S與黃宣出席，包含Bellavita寶麗廣塲總經理Anita（左二）、美之心（Minoshin）執行長陳冠燁Kuan（左一）與營運長洪志慧Grace（右一）也一同出席。記者沈昱嘉／攝影

受到碧昂絲（Beyonce）、艾黛兒（Adele）喜愛的法國精品品牌Balmain，今日於台北Bellavita寶麗廣場正式開設品牌全台首間專賣店，並邀請到小S徐熙娣、歌手暨金曲獎最佳單曲製作人黃宣兩人相挺站台。

大量的鏡面、黑色與金色裝飾細節，還原了Balmain法式、都會的時尚氛圍。圖／Balmain提供
大量的鏡面、黑色與金色裝飾細節，還原了Balmain法式、都會的時尚氛圍。圖／Balmain提供
法國精品品牌Balmain今日於Bellavita寶麗廣場為全台首間專賣店正式揭開序幕。圖／Balmain提供
法國精品品牌Balmain今日於Bellavita寶麗廣場為全台首間專賣店正式揭開序幕。圖／Balmain提供

一身白色花呢水晶外套的黃宣，身穿黑色長褲與白色Unicorn運動鞋。黃宣表示喜歡Balmain的鈕扣、獨特剪裁，並大讚腳上的「獨角獸」（unicorn）運動鞋，雖然看來厚重但穿上相當輕盈；而小S徐熙娣則身穿一襲長版迷宮monograph紋路雙排釦長外套並搭配黑色長靴，宛如「下身消失」、大曬修長身形。

小S穿上具有品牌經典「迷宮」紋理的長版雙排扣西裝搭配黑色長靴、大曬修長身形與女王氣勢。記者沈昱嘉／攝影
小S穿上具有品牌經典「迷宮」紋理的長版雙排扣西裝搭配黑色長靴、大曬修長身形與女王氣勢。記者沈昱嘉／攝影

兩人彼此先後大讚對彼此音樂才華的欣賞，其中小S表示發自內心欣賞黃宣表演時的無拘無束，感覺整個舞台都是黃宣的主場；黃宣除讚美小S今日穿著宛如「女王駕到」，小S也大開金嗓、高歌展現張惠妹名曲，並表示Balmain除了服裝剪裁非常有氣勢，很多配件如眼鏡也非常時髦。

小S徐熙娣與黃宣兩人今日站台Balmain專賣店開幕記者會，兩人除換上全身Balmain華麗造型、更大讚彼此的音樂才華。記者沈昱嘉／攝影
小S徐熙娣與黃宣兩人今日站台Balmain專賣店開幕記者會，兩人除換上全身Balmain華麗造型、更大讚彼此的音樂才華。記者沈昱嘉／攝影

Balmain 2023春夏由創意總監Oliver Rousteing針對全球暖化進行反思，並以文藝復興為靈感，展現出該時期經典的沙漏型輪廓，其中西裝剪裁並具收腰設計與更圓弧的肩線設計，並將文藝復興時期的油畫、火焰變成印花，化為西裝外套、飛行夾克等單品。黃宣今日腳上的Unicorn運動休閒鞋也是男裝亮點，並有黑、黑紅、藍色等多款，訂價約45,700元，包款推薦則包含Blaze皮革單肩包等多個系列，並有31、23、22、19等多種尺寸，訂價約在35,000元至10萬3,300元不等。

包含英國美聲天后Adele（左）、美國歌星碧昂絲（Beyonce），都是Balmain的品牌愛用者。圖／翻攝自 IG @ Balmain（合成圖）
包含英國美聲天后Adele（左）、美國歌星碧昂絲（Beyonce），都是Balmain的品牌愛用者。圖／翻攝自 IG @ Balmain（合成圖）

全新開幕的Balmain寶麗廣場Bellavita專賣店，是Balmain全台首間專賣店，店裝佔地約23坪，包含黑金雙色的整體設計語彙、拼接木質地板皆還原了品牌的法式奢華氛圍。據了解Balmain專賣店裝潢耗資破八位數，但商品訂價相較於港澳、韓國、日本等地為全亞洲最便宜，代理Balmain的美之心預計更將在今年第三季後於台灣中或南部開設第二間專賣店，令人期待。

B-Army中型購物帆布包，41,100元。圖／Balmain提供
B-Army中型購物帆布包，41,100元。圖／Balmain提供
Unicorn運動鞋藍色款，45,700元。圖／Balmain提供
Unicorn運動鞋藍色款，45,700元。圖／Balmain提供
皮革金釦短裙，83,200元。圖／Balmain提供
皮革金釦短裙，83,200元。圖／Balmain提供
具有收腰效果與Balmain經典金釦的天空印花帆布繫帶夾克，印花圖案並帶有本季的文藝復興風格，14萬5,900元。圖／Balmain提供
具有收腰效果與Balmain經典金釦的天空印花帆布繫帶夾克，印花圖案並帶有本季的文藝復興風格，14萬5,900元。圖／Balmain提供
B-Buzz 22鱷魚壓紋特殊亮皮革包款，78,400元。圖／Balmain提供
B-Buzz 22鱷魚壓紋特殊亮皮革包款，78,400元。圖／Balmain提供
Blaze Pounch經典monogram手拿包，74,200元。圖／Balmain提供
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