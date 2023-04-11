「碳纖板」真有那麼神？Hoka越野跑鞋、Skechers頂級健走鞋都少不了它！

跑鞋講究的回彈腳感與支撐性，而在鞋款中底置入「碳纖維板」的設計，更是讓許多專業跑者屢破個人最佳紀錄，因此成為當前各品牌在推出高級系列鞋履的標準配備。像是HOKA全新TECTON X 2越野跑鞋、Skechers頂級健走鞋，都少不了碳纖維板的加持。

由專業跑者成立的HOKA於去年推出首雙碳板越野跑鞋 TECTON X，緩震中底及推進力大受選手好評。今年品牌延續了招牌設計，再推出優化過的全新TECTON X 2鞋款，首用Matryx®材質製成鞋面，提供輕量及排水性，並搭載了PROFLYX ™結構及平行碳纖維板的中底，佐以Meta-Rocker滾動式設計，帶來推進力及流暢步態轉換與緩震性。大底則跟前一代相同的Vibram® MegaGrip輕量黃金大底，厚度減少至少40%，重量減少25%，兼具抓地力、耐用性及輕量化，能適應越野多元地形。

HOKA TECTON X 2越野跑鞋，6,600元。圖／HOKA提供

Skechers則是於GOWALK健走鞋，前腳掌置入專利的CARBON INFUSED碳纖維推進翼板，如同添加彈簧一樣，讓每步變得更輕鬆省力，再遠的距離，都能享受步行體驗。同時搭配輕量HYPER BURST緩震中底，提供高度避震柔暢腳感，並有著由專業醫師認證足弓支撐效果的ARCH FIT 動態型足弓適應鞋墊，分散足弓所受到的衝擊力及壓力，並回饋穩定的支撐性和平衡性，底部還內建透氣孔，散熱性佳不悶熱。

Skechers男款GOWALK頂級健走鞋，4,890元。圖／Skechers提供