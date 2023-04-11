25公分高的時尚咖啡機！Nespresso新機報到 5千有找

瑞士咖啡品牌Nespresso推出全新VERTUO POP系列咖啡機型，可以5千元不到的入門優惠價格，品嘗講究且高品質的大杯量厚萃咖啡，符合現代人對大杯量與專業口感的追求，新品優惠價4,700元、優惠至5月17日。

Nespresso VERTUOPOP以訂價5,900元的輕巧價格定位，推出共6種搶眼的色彩選擇，包括午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等現代色，加上25公分的小巧外型，成就居家風格亮點。此外，NespressoVERTUO系列的每一顆膠囊都擁有專屬的編碼，透過VERTUO POP咖啡機機身搭載的獨家條碼辨識技術，可自動讀取最佳水溫、轉速、預浸時間與杯量等萃取參數，操控簡易，口感專業。

「咖啡油沫」(Crema)是考驗咖啡豆品質與萃取技術的關鍵。超過90%的咖啡豆採自參與Nespresso AAA永續品質計畫農場，每顆膠囊所採用的咖啡豆皆經過超過70道品質檢驗把關；透過Vertuo系列咖啡機獨家專利的創新CentrifusionTM高速離心力萃取技術，以每分鐘高達4,000轉的速度高度旋轉萃取咖啡精華，產生擁有厚達2.5公分豐厚且細緻的咖啡油沫，可完美保留咖啡新鮮香氣與醇厚風味，也大大翻轉了一般人對於大杯咖啡「平淡口感」的想像。

VERTUO系列咖啡膠囊因應不同產區、處理方法所帶來的各式細緻風味，推出大杯濃縮咖啡、大杯臻選咖啡或工藝精萃咖啡系列等超過30款風味選擇。配合新機登場，Nespresso同步推出兩款全新VERTUOAlto 特大杯臻選咖啡系列，分別為口感清爽且帶有烘烤麵包香氣與蜂蜜甜香的安柏拉朵特大杯臻選咖啡（建議售價294元，單條7顆裝），與口感強烈且帶有烘焙香調、木質調與辛香調歐尼榭特大杯臻選咖啡（建議售價294元，單條7顆裝）。

「咖啡大師特調系列」也推出全新4款風味咖啡：烤榛果風味咖啡（建議售價330元，單條10顆裝）、甜香草風味咖啡（建議售價330元，單條10顆裝）、金黃焦糖風味咖啡（建議售價330元，單條10顆裝）與濃郁巧克力風味咖啡（建議售價330元，單條10顆裝，4月中旬全新上市）。