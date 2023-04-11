母親節蛋糕量價持平 85℃、哈根達斯、星巴克早鳥開賣
進入母親節檔期，率先出場的是各大連鎖咖啡、甜點烘焙業者端出的母親節蛋糕，除了造型創意百出、落實在地食材之外，在今年萬物皆漲又鬧蛋荒的時刻，業者表示，預估價格與銷售量持平，從500到千餘元間的價格帶最受歡迎。
85℃主打6款母親節主題蛋糕，造型有繽紛典雅的花束蛋糕、媽媽典藏的馨愛珠寶盒、象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線等，特別採用源自法國的頂級天然保虹果泥。4/13至5/11門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕還可參加抽獎，獎項包括iPhone 14 Pro、dyson吹風機、SK-II保養組、三宅一生手提包等。業者預估，全台母親節檔期約可售出21萬個蛋糕。
冰淇淋品牌哈根達斯也有4款母親節系列冰淇淋蛋糕，近日話題則是代言人周湯豪二度攜手媽媽比莉合體代言，周湯豪獻上「玫瑰皇冠」冰淇淋蛋糕，紅寶石點綴的皇冠上盛開著粉紅玫瑰，高貴典雅。此外，母親節限定款「花帽綻放」，由草莓及藍莓塔冰淇淋交織出多層甜蜜滋味；另有人氣回歸款「花開幸福」，以及繽紛多口味的「愛的禮物」等冰淇淋蛋糕。5月14日前加入哈根達斯會員，可享第二個蛋糕250元現折優惠，購買任一個蛋糕皆可獲得買千送百現金抵用券。
星巴克以清新的水果芬芳及濃郁的巧克力滋味獻給母親們，其中包括新鮮藍莓妝點滋味的「藍莓可可蛋糕」、清新的「紅柚橙香蛋糕」，另有四層風味蛋糕的「檸檬莓果漸層蛋糕」等，全系列超過20款母親節限定糕點、食品、商品，即日起至5月7日可享母親節蛋糕預購單件9折、兩件含以上88折優惠，5月7日前取貨，特定品項隨商品附贈一張飲料好友分享優惠券。
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