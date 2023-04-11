毛毛蟲現身SOGO忠孝館 話題度超高親子互動展最終站

眾多毛毛蟲們現身SOGO忠孝館，帶來滿滿的歡樂。受到許多親子討論的「Very Eric Carle艾瑞．卡爾好好五重奏」親子互動展，在經歷全台巡迴後，最後一站將從4月12日至5月14日，在SOGO忠孝館12樓登場。充滿趣味與體驗的親子互動展，從童書中的角色出發，結合科技、美術與工藝，共有5大主題遊樂區、畫展與手作區，也是童書立體化的重要代表展覽之一。

由信誼基金會引進、企劃與設計製作的台灣版「Very Eric Carle艾瑞．卡爾好好五重奏」，是由美國匹茲堡兒童博物館與艾瑞．卡爾圖畫書美術館合作策畫，取材自艾瑞．卡爾的5本繪本著作，包括「好安靜的蟋蟀」、「好寂寞的螢火蟲」、「好笨拙的甲蟲」、「好忙的蜘蛛」與「好餓的毛毛蟲」，其中毛毛蟲一書被稱為圖畫書聖經，全球賣出超過5千萬本。

親子互動展中，從5本書中的主軸概念「愛、歸屬感、毅力、認真工作和希望」，所角色延伸出各種體驗，包括手動體驗、多媒體展示，還有更多的互動，激發小朋友的多元想像力。

策展負責人信誼基金會營運長廖瑞文表示，該展從2019年引進台灣，陸續在北中南巡迴，吸引不少繪本粉絲、親子、幼兒園團體班造訪，還有許多繪本和藝術創作者、部落客等前來體驗。廖瑞文觀察，小朋友看到熟悉的圖畫書，變成立體化，不用有太多解說，能透過裝置、遊戲和展覽與圖畫書連結，玩出屬於自己的遊戲體驗。