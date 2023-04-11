TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅周年企畫「增設微型藝廊」

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店今年即將迎來一周年，為了突破實體書店的廣度，並緊扣品牌理念「讓文化唾手可得」，團隊籌備半年之後即將啟動「TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店微型藝廊計畫」，企劃首展邀請到全球知名攝影藝廊──YellowKorner舉行全台首次聯名快閃藝廊活動。

於2022年4月23日開幕的TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店，大疫情時代也帶來了留白的空間與時間，讓團隊梳理共同的課題如何與時俱進，藉由大數據描繪來客的輪廓、覺察其喜好，於2022年末啟動調整提案，優化新竹湳雅店的體質，期許以嶄新的空間企畫，展示本店特色。

「TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店微型藝廊計劃」首展透過YellowKorner帶來聯名快閃藝廊活動，YellowKonrer致力發掘當代及傳統攝影領域中，具潛力的新銳藝術家，也持續開創與國際知名攝影藝術家的合作。

YellowKorner希望讓攝影藝術走進你我的生活，提倡並發展「為每個人提供限量攝影、為每件作品附上版號」的概念。這次TSUTAYA BOOKSTORE ╳ YellowKorner POP UP Gallery開展即展示逾40幅限量作品，每件來自YellowKorner的作品皆由藝術家親自授權、作品均附版號及真品證書，具收藏價值。展期間藝廊將派專人於書店內導覽與協助訂購YellowKorner全商品，完成訂購後，會由歐洲實驗室裱製完成後直接空運來台。喜愛藝術的收藏家可現場鑑賞攝影真品與裱裝工藝，欣賞貼近日常的藝術品。