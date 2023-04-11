momo購物網「寵愛媽咪預購會」萬件美妝限時下殺5折起

母親節將至，美妝豪禮是熱門的送禮首選之一，momo購物網近兩週專櫃美妝買氣年增飆4成，以經典明星精華液買氣最旺；而在解封出遊潮帶動下，亮白護膚及彩妝也備受關注。

瞄準寵媽孝親需求，momo購物網「寵愛媽咪預購會」即日起至4月13日上線，嚴選SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、YSL、Kiehl’s、倩碧、植村秀、NARS、M.A.C等百大美妝品牌，破萬件明星爆品限時優惠5折起，再加碼超強神券現領現折、指定商品單筆消費滿888元登記抽dyson全新版吹風機。為了讓消費者買得過癮，momo購物網同步祭出4月11日「資生堂超級品牌日」、4月25日「萊雅超級品牌日」活動助陣，眾多明星品買1送1、下單再登記送mo幣。

momo購物網根據站上銷售觀察，入春保養以「經典明星精華液」為熱銷主力；為了提前替夏天做足準備，亮白護膚保養也晉升話題焦點。熱門推薦如momo購物網獨家「SK-II光蘊臻采獨家禮盒組」優惠價6,415元；「倩碧超激光光速淡斑組」超激光勻淨白淡斑精粹50ml＋高純度維他命C 10% 8.5ml 3入，秒殺搶購價3,350元；「YSL仙人掌保養雙仙組」限時送仙人掌精華7ml及奢華底妝保養旅行組，活動價6,900元；買「蘭蔻超未來肌因賦活露50ml」就送極光水10ml 4入＋小黑瓶7ml 2入，下殺64折活動價4,380元；「Kiehl’s A醇全能新生抗痕精華50ml」活動價3,000元。

在解封出遊潮帶動下，「年度春夏彩妝新品」亦為消費者熱衷選購的目標。人氣必搶如momo購物網熱銷第一「蘭蔻零粉感鎖水定妝組」限時優惠價4,050元，買就送全新聯名The Butters奶茶杯袋；「植村秀無極限防曬控油定妝組」輕粉底、新品控油定妝噴霧全套入手，活動價3,000元；年度必收新款「雅詩蘭黛粉持久天生美肌乖乖乳40ml＋粉持久完美持妝粉底30ml」，活動價4,200元；2023年春夏大勢清甜茶色調「NARS雲霧唇彩精選組」活動價1,800元，再贈迷你絲絨唇筆DOLCE VITA；「M.A.C明星濾鏡蜜粉多色超值組」活動價2,960元。