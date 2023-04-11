GU搶搭普發金熱潮推出蛋黃哥、熊抱哥超萌聯名 指定人氣單品現折200元

全民領6,000元普發金，也帶動了消費市場的熱絡，於是平價服飾品牌GU自4月14日起，連續七天舉辦「網路商店周年慶」，除了指定款的人氣服飾現折200元，更有超萌的推蛋黃哥、熊抱哥聯名系列上市。姐妹品牌UNIQLO的UT系列，則有著新海誠導演最新電影「鈴芽之旅」、動畫版「超級瑪利歐」的跨界合作款，同樣很吸睛。

GU選在網路店周年慶期間，祭出多款人氣單品的購物優惠，從百搭T恤、明星褲款、開領襯衫、短褲等，都能讓消費者無痛購買。當中的女裝低腰寬褲，更是網路獨家現折200元；輕鬆打造高雅女性氣質的垂墜襯衫，則在活動期間，提供單一價格390元的折扣。

GU精選女裝垂墜襯衫在網路商店周年慶活動期間，提供優惠價390元。圖／GU提供

不僅如此，GU還上市3大超萌聯名設計，包括了Disney Cats & Dogs、蛋黃哥、迪士尼熊抱哥系列。其中的Disney Cats & Dogs重現「小姐與流氓」、「101忠狗」、「妙妙貓」等多個人氣角色，喜歡迪士尼的粉絲一定不能錯過。而今年即將迎接10周年的蛋黃哥，於家居服上呈現各種慵懶無力的表情及動作，除了家居服組，也有短褲可選擇，可愛的設計讓人一穿上就不想脫下。帶有香甜草莓味的熊抱哥，與個性的反差形象，受到不少粉絲喜愛，此次聯名款有T恤、Polo衫、及膝短褲等單品，最低590元起就能入手。

GU「蛋黃哥」聯名系列，超Q軟萌價只要590元起。圖／GU提供

UNIQLO的UT則是搭上電影熱潮，推出MAKOTO SHINKAI FILMS COLLECTION新海誠聯名款、以及THE MARIO MOVIE UT系列。執導過「你的名字」的動畫導演新海誠，最新作品為「鈴芽之旅」上映後掀起討論度熱潮。因此，UNIQLO精選「你的名字」、「天氣之子」和「鈴芽之旅」的經典畫面、台詞等，打造聯名UT。家喻戶曉的電玩遊戲「超級瑪利歐」近期有電影「超級瑪利歐兄弟」推出，於是合作款的UT系列同樣擷取了電影場景以及3D風格瑪利歐設計，並讓所有人氣角色都成為T恤主角。

GU x Disney Cats & Dogs聯名系列，推出7款聯名T恤，均一價只要590元。圖／GU提供

GU「迪士尼熊抱哥」聯名系列，推出T恤、POLO衫、及膝短褲等單品，590元起即可入手。圖／GU提供

GU女裝低腰寬褲於網路商店周年慶期間現折200元。圖／GU提供

UNIQLO UT超級瑪利歐聯名款T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT新海誠聯名款T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT超級瑪利歐聯名款T恤，590元。圖／UNIQLO提供