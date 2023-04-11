必勝客「買小送小」還免運費！「個人4爽餐」149元起

即日起至4月28日期間，連鎖比薩「必勝客」推出平日限定個人專屬「4爽餐」，一次囊括主餐、副食、甜點與飲料，每套149元起。另外必勝客也推出Hot燒送「買小送小」限時免運費方案，讓民眾在家也能輕鬆吃。

必勝客本次推出的「My Hot Box 4爽餐」分為個人比薩4爽餐、紙包麵4爽餐。其中「個人比薩4爽餐」包含有個人比薩（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食１份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞１翅１腿，3選1）、甜點１份（ＱＱ球４顆）、330ml可樂或汽水１罐，每套149元。另款「紙包麵4爽餐」則包含全品項紙包麵1份、副食１份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞１翅１腿，3選1）、甜點１份（ＱＱ球４顆）、330ml可樂或汽水１罐，每套209元。均僅限於周一至周五供應。

即日起至4月30日前，必勝客外送全面「買小送小」，並享「免運費」優惠。包括和風章魚燒比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、財圓滾滾金干蝦比薩等口味均可搭配，最高現省600元。