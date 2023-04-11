家樂福拼食物轉型 全台賣場變身「影響力概念店」 卡友消費「i商品」抽產地旅遊
自2018年即開始積極推動食物轉型的家樂福，隨著民眾永續消費意識提升，除了持續與全台各地永續概念品牌合作，更決定讓永續行動加倍積極向消費者拓展。家樂福總經理王俊超表示，家樂福從影響力概念店的實驗計畫開始開始，今天更透過價標牌雙重標示的改變，讓全台314家家樂福量販店及超市都變成了影響力概念店，更具像落實「每一次消費都是為未來做選擇」的永續價值。
以往消費者進入家樂福賣場選購，可能無法一眼從眾多商品中辨識出綠色概念的品項，但現在進入賣場，只要認明「從i開始」的價標牌，就能輕鬆識別具有永續轉型概念的商品，享受購物樂趣的同時更可以為地球永續盡一份心力。同時藉由通路支持，給予品牌勇氣轉型並鼓勵更多永續商品上架。
標示的品項針對10大價值分類，包括營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料和森林保育等永續主題，品項涵蓋生鮮、食品及家庭日常所需用品，首波上架約有2,500支的「i商品」，未來也會定期檢視及增加品項。持有家樂福玉山聯名卡的消費者，每月只要購買10個「i商品」就可參加APP集點抽獎，有機會抽到產地旅遊。活動首場產地旅遊將於6月出發，屆時可自採收有機奶薯葉、金鑽鳳梨等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言