家樂福拼食物轉型 全台賣場變身「影響力概念店」 卡友消費「i商品」抽產地旅遊

自2018年即開始積極推動食物轉型的家樂福，隨著民眾永續消費意識提升，除了持續與全台各地永續概念品牌合作，更決定讓永續行動加倍積極向消費者拓展。家樂福總經理王俊超表示，家樂福從影響力概念店的實驗計畫開始開始，今天更透過價標牌雙重標示的改變，讓全台314家家樂福量販店及超市都變成了影響力概念店，更具像落實「每一次消費都是為未來做選擇」的永續價值。

以往消費者進入家樂福賣場選購，可能無法一眼從眾多商品中辨識出綠色概念的品項，但現在進入賣場，只要認明「從i開始」的價標牌，就能輕鬆識別具有永續轉型概念的商品，享受購物樂趣的同時更可以為地球永續盡一份心力。同時藉由通路支持，給予品牌勇氣轉型並鼓勵更多永續商品上架。