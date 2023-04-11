迎夏必看！家電達人揭使用電扇前「多一步驟」省電更有效率

清明節過後天氣漸暖，不少民眾準備將電扇拿出來吹走濕熱黏膩感，家電達人486先生提醒電扇使用前「多一步驟」更有助於省電。

休息了整個冬天的電扇想必積了不少灰塵，尤其卡在扇葉和馬達上容易影響轉動並加重電力負擔。486先生表示，定期清潔電扇能延長使用壽命同時更省電，清潔前記得先將插頭拔起，取下網罩和扇葉以乾布擦拭；若遇頑固髒污可以溫水和牙刷輔助清潔細縫處，待完全陰乾後再裝回機體。

486先生提醒，清潔電扇本體基座以吸塵器或乾布擦拭為主，切勿用水直接沖洗或使用過濕的抹布，避免水氣滲入電器內部；插頭和插座上的灰塵毛髮也應一併以乾布擦拭清潔，避免積污導電危險。

486先生補充，電風扇有AC或DC之分，DC電扇透過變壓器將電流從交流電轉為直流電，再透過與永久磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，可以大幅降低摩擦動能消耗，因此選購DC直流扇更能達到靜音及省電目的。