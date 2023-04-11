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辣帥甜都有！BTS朴智旻、蓋兒加朵、新貓女同秀Tiffany

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany HardWear 18K白金鏈結設計鑲鑽手環，73萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K白金鏈結設計鑲鑽手環，73萬5,000元。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌Tiffany & Co.發佈最新形象廣告「This Is Tiffany」，由代言人BTS成員朴智旻（Jimin）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）與新生代「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）擔綱演出。在系列形象照中，三位代言人以充分彰顯忠於自我風格的方式分別配戴Tiffany T與Tiffany HardWear兩大經典設計單品，珠寶均以手工細心拋光，整體線條流暢並飾有極具吸睛效果的鋪鑲鑽石，展現品牌頌揚個人獨有風采的正面力量。

T系列設計靈感源自於Tiffany極具辨識度的品牌標誌字母，簡約地呈現純文字線條的的力量感，線條中性獨具都會風格，更展現出具有堅毅信念的形象鮮明。於2017年首度亮相Tiffany HardWear系列，現已成為別具辨識度的經典：以品牌發源地紐約市的蓬勃活力與建築風格為創意原型，極具特色的練結環扣營造出張力、比例與平衡感俱佳的視覺效果，洋溢都會街頭的氣息。儘管設計顛覆傳統，Tiffany HardWear系列依然不失典雅瑰麗，盡顯系列剛柔並重的本色。

Tiffany T Wire 18K金與玫瑰金鑲鑽手環，15萬元；18K白金鑲鑽手環，15萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T Wire 18K金與玫瑰金鑲鑽手環，15萬元；18K白金鑲鑽手環，15萬9,000元。圖／Tiffany提供
品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計耳環，21萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計耳環，21萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鋪鑲鑽石項鍊，627萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鋪鑲鑽石項鍊，627萬元。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人蓋兒加朵演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供
品牌代言人柔伊克拉維茲演繹Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌

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