辣帥甜都有！BTS朴智旻、蓋兒加朵、新貓女同秀Tiffany

美國珠寶品牌Tiffany & Co.發佈最新形象廣告「This Is Tiffany」,由代言人BTS成員朴智旻(Jimin)、「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)與新生代「貓女」柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)擔綱演出。在系列形象照中,三位代言人以充分彰顯忠於自我風格的方式分別配戴Tiffany T與Tiffany HardWear兩大經典設計單品,珠寶均以手工細心拋光,整體線條流暢並飾有極具吸睛效果的鋪鑲鑽石,展現品牌頌揚個人獨有風采的正面力量。

T系列設計靈感源自於Tiffany極具辨識度的品牌標誌字母,簡約地呈現純文字線條的的力量感,線條中性獨具都會風格,更展現出具有堅毅信念的形象鮮明。於2017年首度亮相Tiffany HardWear系列,現已成為別具辨識度的經典:以品牌發源地紐約市的蓬勃活力與建築風格為創意原型,極具特色的練結環扣營造出張力、比例與平衡感俱佳的視覺效果,洋溢都會街頭的氣息。儘管設計顛覆傳統,Tiffany HardWear系列依然不失典雅瑰麗,盡顯系列剛柔並重的本色。 Tiffany T Wire 18K金與玫瑰金鑲鑽手環,15萬元;18K白金鑲鑽手環,15萬9,000元。圖/Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計耳環,21萬1,000元。圖/Tiffany提供 Tiffany T系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指,14萬1,000元。圖/Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鋪鑲鑽石項鍊,627萬元。圖/Tiffany提供