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陳坤將成Burberry新任代言人？或將同框南韓球星孫興慜

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。圖 / 翻攝自 IG @ pawo_chen（合成圖）
陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。圖 / 翻攝自 IG @ pawo_chen（合成圖）

外電WWD（Women's Wear Daily）先前披露，英倫時尚品牌Burberry將指定全新中國品牌大使：人氣演員陳坤。

根據WWD報導指出，陳坤將在周二參加Burberry於中國海南島舉行的中國國際消費品博覽會現身，並宣布此一消息；陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。

而Burberry過去一年除了更換新任品牌創意總監，更陸續宣布了NewJeans 成員Danielle、南韓女星全智賢、南韓球星孫興慜、泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為品牌代言人，本次陳坤如將成為品牌大使，則象徵Burberry重新站穩在亞洲市場、也補齊重要經濟市場的一塊重要拼圖。

而未來陳坤會否出席下一屆的倫敦時裝周、又將與哪位品牌大使同框？格外令人期待。

2022年甫成為Burberry品牌代言人的全智賢，曾搶先配戴上方正有型的Frances包，大秀都會俐落風格。圖／Burberry提供
2022年甫成為Burberry品牌代言人的全智賢，曾搶先配戴上方正有型的Frances包，大秀都會俐落風格。圖／Burberry提供
根據外電WWD報導，Burberry將於近日宣布品牌最新品牌大使、中國演員陳坤。圖 / 翻攝自 IG @ wwd
根據外電WWD報導，Burberry將於近日宣布品牌最新品牌大使、中國演員陳坤。圖 / 翻攝自 IG @ wwd
Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象並邀請韓國足球明星、品牌代言人孫興慜入鏡。圖／Burberry提供
Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象並邀請韓國足球明星、品牌代言人孫興慜入鏡。圖／Burberry提供

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