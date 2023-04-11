陳坤將成Burberry新任代言人？或將同框南韓球星孫興慜

外電WWD（Women's Wear Daily）先前披露，英倫時尚品牌Burberry將指定全新中國品牌大使：人氣演員陳坤。

根據WWD報導指出，陳坤將在周二參加Burberry於中國海南島舉行的中國國際消費品博覽會現身，並宣布此一消息；陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。

而Burberry過去一年除了更換新任品牌創意總監，更陸續宣布了NewJeans 成員Danielle、南韓女星全智賢、南韓球星孫興慜、泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為品牌代言人，本次陳坤如將成為品牌大使，則象徵Burberry重新站穩在亞洲市場、也補齊重要經濟市場的一塊重要拼圖。