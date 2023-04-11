「海尼根0.0」去塑減碳酷冰袋 響應世界地球日減碳排

在4月22日的世界地球日即將到來之際，台灣第一家國際啤酒釀造商海尼根，推出海尼根0.0零酒精「提了就走」去塑包裝；原計兩萬個塑膠包材，等同減少1.2公噸碳排，相當於搭乘火車從台北到高雄55趟的碳排放量。海尼根0.0零酒精藉由去塑包裝，減少企業經營對地球帶來的負擔，也是讓實踐永續更容易走進消費者的日常。

海尼根0.0零酒精去塑減碳酷冰袋，即日起於各大便利商店和全聯通路限量開賣，共有三款造型；圓筒形「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（造型款）」只在7-Eleven獨家販售；「海尼根0.0零酒精酷冰包12入（經典款）」只在全聯福利中心獨家販售；「海尼根0.0零酒精酷冰包6入（經典款）在全家便利商店、萊爾富、OK便利商店都可買得到。

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示：「地球、人類、繁榮是海尼根台灣期許釀造更美好台灣的三大目標，我們正努力朝淨零轉型標竿前進。」作為第一家在台灣本地生產的國際啤酒釀造商，未來海尼根台灣可做到的還有在地生產後一年可減少一萬噸因交通運輸產生的碳排；採用綠能釀酒，實踐與政府並肩釀造更美好的台灣。

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