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邊住邊玩 化身愛麗絲夢遊！實境解謎、森林房跨界紓壓

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
北投老爺期間限定：眠豆腐造型雞蛋糕。圖／北投老爺提供
北投老爺期間限定：眠豆腐造型雞蛋糕。圖／北投老爺提供

現代旅人尋找行旅住所，「好睡」、「紓壓」絕對是首選要件；飯店跨界主題房也朝此前進，各式減壓方案出爐，像是夢遊王國將「夢遊香格里拉」搬進房，或是坐躺在處處軟綿的眠豆腐，甚至打造整座森林感的客房，讓旅人一眼就愛上。

台北遠東香格里拉首度與知名實境遊戲工作室「夢遊王國」跨界合作，獨家設計最新實境遊戲「夢遊香格里拉」，創意結合AR與實境，以愛麗絲夢遊仙境的故事概念為靈感，將飯店打造成奇幻探索秘境及主題遊戲空間。

「夢遊香格里拉」故事從愛麗絲掉到樹洞裡輾轉來到仙境，接收到紅心皇后的邀請卡揭開任務，互動遊戲空間包含6大體驗，可在飯店各空間與典藏藝術品中探索與互動，也能利用AR擴增實境，讓現實與夢境不再有界限；另有療癒手作，彩繪出專屬自己的幸運彩蛋。一泊二食住房專案即日起至6月30日、雙人每晚7,400元起。

北投老爺酒店則以「都市發懶計畫」為題，攜手為了「好睡」而誕生的「眠豆腐Sleepy Tofu」，推出期間限定「眠眠不覺」主題客房，包括「芝麻豆腐」床墊、輕量保暖的「眠被窩」，還有敏感肌也適用的「Sleepy Suit居家服」等，再將空間添一筆舒服慵懶的氛圍。即日起至7月9日，搭配北投特有白磺暖湯，平日雙人入住含早餐每房每晚7,000元起，入住即贈眠豆腐造型雞蛋糕及限定貼紙，加碼再抽獨家「豆腐君造型抱枕」。

北投老爺另與眠豆腐聯名的日本人氣插畫家「山鳩舍」規劃設計，將三間湯屋改造成「豆估主題湯屋」，簡約俐落的設計融合日本禪風特色，另提供眠豆皮薄墊讓泡湯客小憩。即日起至9月30日「豆估主題湯屋」90分鐘、雙人成行2,200元起，預訂「眠眠不覺」住房專案，可享「豆估主題湯屋」999元專屬優惠價。

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店即日起至12月30日推出「FUN森活植感房住房專案」，攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計兩間網美主題房，邀請賓客入住台北城市山景秘境，一同植感森呼吸。兩種主題房型分別為「仲夏夜夢境」與「北歐童話森林」，入住再送主題同款「植栽禮」，以及隔日敘日自助早餐2客、The Lounge大廳酒吧以羅馬神話中的花神命名之限定特調「Flora芙蘿拉」2杯。專案價6,299元。

「夢遊香格里拉」實境遊戲度假趣之療癒手作─彩繪出屬於自己的幸運彩蛋。圖／台北遠東香格里拉提供
「夢遊香格里拉」實境遊戲度假趣之療癒手作─彩繪出屬於自己的幸運彩蛋。圖／台北遠東香格里拉提供
「夢遊香格里拉」一連串的謎底考驗著團隊默契，結合沉浸式劇場和實境角色扮演，適合所有年齡層的朋友一同體驗。圖／台北遠東香格里拉提供
「夢遊香格里拉」一連串的謎底考驗著團隊默契，結合沉浸式劇場和實境角色扮演，適合所有年齡層的朋友一同體驗。圖／台北遠東香格里拉提供
台北六福萬怡酒店植感房「北歐童話森林」主題房型。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店植感房「北歐童話森林」主題房型。圖／六福旅遊集團提供
「仲夏夜夢境」猶如台北城市山景秘境。圖／六福旅遊集團提供
「仲夏夜夢境」猶如台北城市山景秘境。圖／六福旅遊集團提供
北投老爺推「眠眠不覺」主題房，每房每晚7千元起，全系列眠豆腐商品免費體驗。圖／北投老爺提供
北投老爺推「眠眠不覺」主題房，每房每晚7千元起，全系列眠豆腐商品免費體驗。圖／北投老爺提供
北投老爺推出日本人氣插畫家「山鳩舍」主題湯屋、90分鐘2,200元起。圖／北投老爺提供
北投老爺推出日本人氣插畫家「山鳩舍」主題湯屋、90分鐘2,200元起。圖／北投老爺提供

香格里拉 北投

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