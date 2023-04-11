普發6千再加碼 燦坤全館8折起再享K幣回饋 全國電子滿額週週抽6萬免單

全民普發6,000元陸續登記到帳，迎接第2波ATM領現潮，3C通路再推促銷加碼，汰舊換新家電就趁現在。燦坤「溫柔向陽」促銷活動，攜手百大3C品牌及9大銀行強勢推出暖心優惠五重奏，即日起至4月30日止，全館商品全面8折起，獨家現金折價券、銀行贈品券滿額送，再加碼6%燦坤K幣回饋。到燦坤選購指定一級節能環保商品，加碼環保綠點10倍送，搭配政府節能補助，大家電最高回饋下殺5.3折。

燦坤優惠五重奏包含全館指定品牌商品享會員促銷價8折起，再享限量「加倍美好券」、「銀行現折贈品券」滿額送，購買指定商品刷指定10家銀行信用卡並分3、6、8期享0利率，指定商品最高可現折2,000元，再加碼6%燦坤K幣回饋，現折券數量有限、送完為止。環保集點會員持綁定手機條碼選購燦坤指定環保產品，即可累積綠點或用綠點折抵消費；於環保集點週末會員日消費，再享綠點10倍送優惠，指定商品最高回饋2,000元，消費可累計、折抵無上限。

母親節早鳥開跑，凡購買全館任一款冰箱/洗衣機/廚電/電視/手機/平板/穿戴/電腦/健康美容商品，單筆消費滿6,000元即可參加「520燦坤K幣周周抽」活動。活動期間單日累積消費滿3萬以上即可享有獨家滿額禮，滿23萬送象印3.7L鐵板萬用鍋或one-meter 16吋循環立扇；滿36萬則有三星Tab A7 Lite及27型曲面液晶顯示器2選1；滿56萬可免費兌換三星Galaxy A23 4GB/64GB或第2代Airpods Pro。

另外，燦坤線上購物自即日起推出「國王節」活動，指定商品4.3折起，活動期間購買指定商品最高現折1,000元，天天登入再搶限時爆品優惠，綁定燦坤會員卡購物滿額加碼送100燦坤K幣。線上購物獨家推薦超熱銷三星Odyssey G3 24型電競顯示器券後價3,990元，直降6.7折；TCL 65吋QLED量子智能連網液晶顯示器券後價31,990元，現省7,910元；LG 12公斤蒸善美極窄直驅變頻洗衣機券後價18,800元就能入手。

全國電子則是持續加碼推出週週抽免單活動，5月14日前購買家電滿6,000元，即可上網登錄發票參加抽獎，每週抽出1位最高6萬免單，還有機會入住阿里山英迪格酒店。搭配即日起至4月16日破盤大家電6.6折起、筆電最高現折1,332元、全館家電9折，另有1元放大術，滿額加1元多1件商品，還有綁定LINE會員購買大家電滿25,000最高送2,000點LINE POINTS。全國電子LINE好友限定，破盤期間LINE遊戲天天抽折價券，有機會抽最高電視2,000元折價券、小家電1,000元折價序號。破盤期間全館消費滿萬登錄發票，天天抽1萬元現金，