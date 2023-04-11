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簡約洗鍊感就是專屬男人的帥氣！CITIZEN月相表形塑高級品味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN打造了三款ATTESA系列全新光動能月相腕表，以符合商務人士搭配需求來設計，難以被忽視的細膩質感，絕對是「細節控」必備。圖／CITIZEN提供
CITIZEN打造了三款ATTESA系列全新光動能月相腕表，以符合商務人士搭配需求來設計，難以被忽視的細膩質感，絕對是「細節控」必備。圖／CITIZEN提供

什麼是高級品味？沒有矯飾、不必要的設計，簡而言之就是「洗鍊感」，CITIZEN的新款光動能月相腕表，便是對上述形容的最佳體現。多層次的表盤配置，更能彰顯出配戴者注重細節的要求，根本是專屬男人的帥氣感！

這季，日本鐘表品牌CITIZEN為男性消費者，打造了三款ATTESA系列全新光動能月相腕表，以符合商務人士搭配需求來設計，沒有過於炫目的外型，但難以被忽視的細膩質感，絕對是「細節控」必備。特別是表盤的配置，更能呈現CITIZEN的職人精神，像是坐落於6點鐘的月相顯示，在日期、星期與月份指示功能的堆疊下，輔以沉穩低調配色，如同在仰望宇宙星環一般。而且藉由不同拋光處理，反射出熹微晨光，讓消費者無論是把玩，還是配戴於手腕上，都有著看不膩的魅力。

CITIZEN ATTESA系列光動能月相腕表的月相顯示，在日期、星期與月份功能的堆疊下，輔以沉穩低調配色，如同在仰望宇宙星環。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列光動能月相腕表的月相顯示，在日期、星期與月份功能的堆疊下，輔以沉穩低調配色，如同在仰望宇宙星環。圖／CITIZEN提供

CITIZEN在新款光動能月相腕表上，貫徹日系減法美學的簡約風格，鋒利切角的表殼打磨以及無表耳的俐落設計亦結合運動感元素。表盤採用「表環光動能」技術，將太陽能板收在外緣，呈現深度感設計。另外，整個系列以獨家超級鈦打造，提供輕盈配戴手感，而且其中「月影黑」配色款，將整只腕表使用Duratect DLC鍍層散發碳灰色澤，外圈及表冠以粉紅金妝點帶出低調奢華感。「月夜灰」表盤配色則以深沉灰色為基底，與小牛皮表帶相襯，符合現今日系商務穿搭需求。

CITIZEN ATTESA系列BU0065-64E光動能月相腕表，Duratect DLC鍍層碳灰色鈦金屬表殼與表鍊，約28,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BU0065-64E光動能月相腕表，Duratect DLC鍍層碳灰色鈦金屬表殼與表鍊，約28,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列BU0060-68E光動能月相腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約22,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BU0060-68E光動能月相腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約22,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列BU0060-09H光動能月相腕表，鈦金屬表殼搭配小牛皮表帶，約20,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BU0060-09H光動能月相腕表，鈦金屬表殼搭配小牛皮表帶，約20,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 日本

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