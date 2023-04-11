大直NOKE忠泰樂生活4/29試營運 品牌陣容同業這樣看它

台北大直新商場「NOKE忠泰樂生活」即將在4/29展開試營運，緊鄰美麗華的大直NOKE，主打是一座結合藝術策展、當代設計、輕奢選品、風格美食及運動體驗的新型態商場，除了有米其林三星主廚餐廳進駐外，還有高度自營比例的餐飲與冰場、滑雪場、高爾夫三大主題運動場域，將為大直商圈帶來新體驗。

大直樂群三路有台北米其林一條街稱號，現在即將再添一家Fine Dining，大直NOKE餐飲陣容有德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner在台灣首間餐廳「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」；獲必比登推介、摘下米其林綠星的「小小樹食」；年輕族群喜愛的咖啡店，則引進咖啡選物店「勺日」，有2.5層樓挑高落地窗，坐擁180度摩天輪景觀的咖啡選物店「勺日」等。

為了創造差異化，NOKE還有為數不少的自營品牌，除了有「MOT明日聚落」，投資的「TSUTAYA BOOKSTORE」之外，另自營7個餐飲品牌、3家運動場館。

包括升級版全日義式餐飲「Bar DOMANI」、羅馬人氣冰淇淋「Old Bridge」、高檔粵式火鍋「明粵」、海味與陸地的鮮煮料理「煮山川」、適合滑冰滑雪後熱騰騰來一碗的「雪場咖哩」。禮聘國際知名建築大師隈研吾操刀「明粵」空間設計，是隈研吾在台灣的第一件餐廳作品，開幕後勢必成為設計迷與美食愛好者注目的焦點。

另引進4家全台首發選品店「La Maison SCLOUD」、「CULTI MILANO」、「belonging SELECT」、「Arkive Studio」，以及台灣時裝品牌「APUJAN」全台首發店，「me ISSEY MIYAKE」、「肯夢AVEDA 3rd Place」、「2020EYEhaus」開出全新旗艦店。而「新」，就有一定話題。

但也有百貨、餐飲業者認為，為何NOKE有多支自營品牌？「美其名是創造差異，但應該是招商也頗困難，只好自己來。」當初有被招商的餐飲業者另指出，「也許NOKE想弄一個設計型商場，當初進到內場看動線設計時，實在看不是很懂。」

大直、內湖屬於高房價地段，代表在地居民多數收入可觀，但大直這18年來只有元老商場美麗華抓到穩定客群，ATT e Life歷經轉型改裝還是玩不下去，即將在5/7退場熄燈。百貨同業認為，大直商圈以住宅區為主，商場無法集市、只能經營家庭客與生活店，加上離信義區近，大家要逛百貨就會跑到信義區去，就有多種選擇，這也是在大直經營百貨商場的困難點。