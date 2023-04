敲碗成功！台北時裝周爆款「天公棒球帽」量產了這邊買

傳統宮廟與時尚、街頭潮流竟可以無違和接軌?今年台北時裝周23AW的開幕大秀上,七位服裝設計師與七位傳統工藝師的聯名已然掀起一股討論聲浪,其中一款由設計師周裕穎改造的「天公棒球帽」更在近日宣布進行(限量)量產,展現本地時尚的生猛創作能量、走路有「風」!

上個月甫落幕的台北時裝周23 AW開幕大秀上,不僅副總統賴清德穿上JUST IN XX的水墨風襯衫,劉冠廷與「國民姐夫」AKIRA也穿上了周裕穎的時裝,讓其操刀品牌JUST IN XX成為最大人氣贏家;同時開幕大秀上周裕穎再與傳統彩繪工藝師莊武男合作,周裕穎從天燈、厚底戲曲鞋得到靈感,結合莊武男工藝師的寺廟彩繪如「門神」、「殿龍」、「螭虎紋」,進而打造出高筒運動鞋、棒球帽、棒球外套等龐克風十足的吸睛設計。

其中最搶眼單品首推一款「天公棒球帽」,帽舌前緣飾有神明帽簷的珠簾設計,部分模特兒甚至漆上金面、戴上紅色絨球耳環,宛如神祇上身、展現非典型的奇異時尚能量。正因為受到熱烈討論,JUST IN XX近日決定正式將「天公棒球帽」正式販售!首批將有黑、紅、白三色,三色各30款,棒球帽正面並有草寫刺繡「神」字,12排的垂墜珠簾更將帶來視覺的遮蔽感、以及行走時的流動感,單個售價4,380元,加入JUST IN XX官方LINE帳號則將有9折優惠。

現階段再有實體、網路兩種購買方式,其中網路商店將為JUST IN XX於pinkoi網站的直營平台,可於pinkoi網站中搜尋關鍵字justinxx;實體通路則於複合選物店onefifteen初衣食午的大安旗艦店,並自下周三4月19日開始販售。