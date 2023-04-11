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敲碗成功！台北時裝周爆款「天公棒球帽」量產了這邊買

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
服裝設計師周裕穎在今年台北時裝周23AW開幕大秀上，結合龐克、街頭、棒球文化與傳統宮廟元素，打造出一系列配件與服裝，引起熱烈討論聲浪。圖／翻攝自 IG @ justinxx_official（合成圖）
服裝設計師周裕穎在今年台北時裝周23AW開幕大秀上，結合龐克、街頭、棒球文化與傳統宮廟元素，打造出一系列配件與服裝，引起熱烈討論聲浪。圖／翻攝自 IG @ justinxx_official（合成圖）

傳統宮廟與時尚、街頭潮流竟可以無違和接軌？今年台北時裝周23AW的開幕大秀上，七位服裝設計師與七位傳統工藝師的聯名已然掀起一股討論聲浪，其中一款由設計師周裕穎改造的「天公棒球帽」更在近日宣布進行（限量）量產，展現本地時尚的生猛創作能量、走路有「風」！

上個月甫落幕的台北時裝周23 AW開幕大秀上，不僅副總統賴清德穿上JUST IN XX的水墨風襯衫，劉冠廷與「國民姐夫」AKIRA也穿上了周裕穎的時裝，讓其操刀品牌JUST IN XX成為最大人氣贏家；同時開幕大秀上周裕穎再與傳統彩繪工藝師莊武男合作，周裕穎從天燈、厚底戲曲鞋得到靈感，結合莊武男工藝師的寺廟彩繪如「門神」、「殿龍」、「螭虎紋」，進而打造出高筒運動鞋、棒球帽、棒球外套等龐克風十足的吸睛設計。

其中最搶眼單品首推一款「天公棒球帽」，帽舌前緣飾有神明帽簷的珠簾設計，部分模特兒甚至漆上金面、戴上紅色絨球耳環，宛如神祇上身、展現非典型的奇異時尚能量。正因為受到熱烈討論，JUST IN XX近日決定正式將「天公棒球帽」正式販售！首批將有黑、紅、白三色，三色各30款，棒球帽正面並有草寫刺繡「神」字，12排的垂墜珠簾更將帶來視覺的遮蔽感、以及行走時的流動感，單個售價4,380元，加入JUST IN XX官方LINE帳號則將有9折優惠。

現階段再有實體、網路兩種購買方式，其中網路商店將為JUST IN XX於pinkoi網站的直營平台，可於pinkoi網站中搜尋關鍵字justinxx；實體通路則於複合選物店onefifteen初衣食午的大安旗艦店，並自下周三4月19日開始販售。

不管下次要去環台參拜、進香、參與遶境還是棒球場？一款天公棒球帽、一「頂」搞定！

「天公棒球帽」已在網路販售、並將在下周於實體通路登場鋪貨。圖／JUST IN XX提供
「天公棒球帽」已在網路販售、並將在下周於實體通路登場鋪貨。圖／JUST IN XX提供
上個月甫落幕的台北時裝周23 AW開幕大秀上，劉冠廷與「國民姐夫」AKIRA都穿上了周裕穎的時裝，讓其操刀品牌JUST IN XX堪稱「男神收割機」。圖／翻攝自 IG @ justinxx_official
上個月甫落幕的台北時裝周23 AW開幕大秀上，劉冠廷與「國民姐夫」AKIRA都穿上了周裕穎的時裝，讓其操刀品牌JUST IN XX堪稱「男神收割機」。圖／翻攝自 IG @ justinxx_official
「天公棒球帽」的正面取樣了自神明帽簷的珠簾設計，行進間珠簾將恣意搖盪、走路有「風」。圖／JUST IN XX提供（合成圖）
「天公棒球帽」的正面取樣了自神明帽簷的珠簾設計，行進間珠簾將恣意搖盪、走路有「風」。圖／JUST IN XX提供（合成圖）
今年台北時裝周23AW的開幕大秀上，服裝設計師周裕穎負責的JUST IN XX與傳統彩繪工藝師莊武男合作，將龐克、街頭、棒球文化與傳統宮廟工藝結合，展現本地時尚的生猛創作能量。圖／JUST IN XX提供
今年台北時裝周23AW的開幕大秀上，服裝設計師周裕穎負責的JUST IN XX與傳統彩繪工藝師莊武男合作，將龐克、街頭、棒球文化與傳統宮廟工藝結合，展現本地時尚的生猛創作能量。圖／JUST IN XX提供
漆上金面、戴上紅絨球耳環與天公棒球帽的模特兒，展現出奇特的傳統宮廟能量。圖／JUST IN XX提供（合成圖）
漆上金面、戴上紅絨球耳環與天公棒球帽的模特兒，展現出奇特的傳統宮廟能量。圖／JUST IN XX提供（合成圖）

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