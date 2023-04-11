球鞋迷必朝聖！Jordan World of Flight澀谷旗艦店 首創Content Studio空間可帥氣開箱

在旅遊限制逐漸鬆綁，身為球鞋迷的你，下一個必朝聖地方是哪裡呢？答案非「Jordan World of Flight澀谷店」莫屬。這家繼米蘭之後，唯二的旗艦店型，完整陳列Jordan Brand商品之外，還提供訂製、SNKRS取貨等服務，更有首創Content Studio空間，讓消費者可帥氣開箱所購買產品。

繼去年在米蘭以完整呈現籃球文化為概念而設的世界首間Jordan World of Flight旗艦店後，Nike旗下的Jordan Brand選擇進駐東京澀谷區，打造亞洲唯一的Jordan World of Flight店，品牌總裁Craig Williams也說「東京是一個完美的地點，這座城市不斷推動創新、時尚、音樂和藝術的發展」。Jordan Brand希望透過「Jumpman」Logo 所代表的價值觀與世界各地的人們建立更深層的聯繫，並強調將所有人團結在一起的文化意念。所以在裝潢時，也大量使用當地藝術家的作品，他們在創作中反映了這座城市與籃球文化的聯結。

繼去年在米蘭之後後，Nike旗下的Jordan Brand選擇進駐東京澀谷區，打造亞洲唯一的Jordan World of Flight店。圖／Nike提供

在Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，完整提供Jordan Brand鞋類和服裝產品，涵蓋男裝、女裝和童裝。而The Workshop中還有各種可訂制產品，包括 AJ1鞋和Renegade飛行員夾克；不定期講座，則提供有關鞋款保養和保存的課程。同時，為了強化品牌會員體驗，還設置了SNKRS區域，供消費者取貨、Flight Lounge則為專屬空間，能在此放鬆並了解Jordan Brand的歷史和籃球文化。還首創Content Studio區域，消費者可以使用它來拍攝在店裡購買產品的開箱影片。

Jordan World of Flight澀谷旗艦店Flight Lounge則為專屬空間，能在此放鬆並了解Jordan Brand的歷史和籃球文化。圖／Nike提供

Jordan World of Flight澀谷旗艦店在裝潢時，也大量使用當地藝術家的作品，他們在創作中反映了這座城市與籃球文化的聯結。 圖／Nike提供