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球鞋迷必朝聖！Jordan World of Flight澀谷旗艦店 首創Content Studio空間可帥氣開箱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，完整提供Jordan Brand鞋類和服裝產品，涵蓋男裝、女裝和童裝。圖／Nike提供
Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，完整提供Jordan Brand鞋類和服裝產品，涵蓋男裝、女裝和童裝。圖／Nike提供

在旅遊限制逐漸鬆綁，身為球鞋迷的你，下一個必朝聖地方是哪裡呢？答案非「Jordan World of Flight澀谷店」莫屬。這家繼米蘭之後，唯二的旗艦店型，完整陳列Jordan Brand商品之外，還提供訂製、SNKRS取貨等服務，更有首創Content Studio空間，讓消費者可帥氣開箱所購買產品。

繼去年在米蘭以完整呈現籃球文化為概念而設的世界首間Jordan World of Flight旗艦店後，Nike旗下的Jordan Brand選擇進駐東京澀谷區，打造亞洲唯一的Jordan World of Flight店，品牌總裁Craig Williams也說「東京是一個完美的地點，這座城市不斷推動創新、時尚、音樂和藝術的發展」。Jordan Brand希望透過「Jumpman」Logo 所代表的價值觀與世界各地的人們建立更深層的聯繫，並強調將所有人團結在一起的文化意念。所以在裝潢時，也大量使用當地藝術家的作品，他們在創作中反映了這座城市與籃球文化的聯結。

繼去年在米蘭之後後，Nike旗下的Jordan Brand選擇進駐東京澀谷區，打造亞洲唯一的Jordan World of Flight店。圖／Nike提供
繼去年在米蘭之後後，Nike旗下的Jordan Brand選擇進駐東京澀谷區，打造亞洲唯一的Jordan World of Flight店。圖／Nike提供

在Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，完整提供Jordan Brand鞋類和服裝產品，涵蓋男裝、女裝和童裝。而The Workshop中還有各種可訂制產品，包括 AJ1鞋和Renegade飛行員夾克；不定期講座，則提供有關鞋款保養和保存的課程。同時，為了強化品牌會員體驗，還設置了SNKRS區域，供消費者取貨、Flight Lounge則為專屬空間，能在此放鬆並了解Jordan Brand的歷史和籃球文化。還首創Content Studio區域，消費者可以使用它來拍攝在店裡購買產品的開箱影片。

Jordan World of Flight澀谷旗艦店Flight Lounge則為專屬空間，能在此放鬆並了解Jordan Brand的歷史和籃球文化。圖／Nike提供
Jordan World of Flight澀谷旗艦店Flight Lounge則為專屬空間，能在此放鬆並了解Jordan Brand的歷史和籃球文化。圖／Nike提供

Jordan World of Flight澀谷旗艦店在裝潢時，也大量使用當地藝術家的作品，他們在創作中反映了這座城市與籃球文化的聯結。 圖／Nike提供
Jordan World of Flight澀谷旗艦店在裝潢時，也大量使用當地藝術家的作品，他們在創作中反映了這座城市與籃球文化的聯結。 圖／Nike提供

Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，設置了SNKRS區域，供消費者取貨。圖／Nike提供
Jordan World of Flight澀谷旗艦店中，設置了SNKRS區域，供消費者取貨。圖／Nike提供

米蘭 品牌 取貨 Nike 東京

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