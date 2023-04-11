石頭科技S8 Pro Ultra掃拖機器人升級10合1基座 限時早鳥價最高再折6千

全自動程度再升級，Roborock石頭科技宣布推出年度新品「Roborock S8 Pro Ultra」，主打主機與基座都能熱風烘乾，解決前一代產品因為台灣濕熱環境無法經常維持乾爽的困擾，其他還升級了雙橡膠主刷、雙聲波震動拖布，吸力也再提升，若家中空間合適，還可選配自動上下水功能，直接連結水線，達到自動補清水、換汙水，真正完全解放雙手。

與去年推出的前一代機種Roborock S7 MaxV Ultra相比，Roborock S8 Pro Ultra有多項實用功能升級，在清潔功能上，吸力提升至6,000PA，並採用雙橡膠主刷，不易造成毛髮纏結，拖地功能也升級雙聲波震動拖布，震動範圍更大；基座這次則是升級10合1功能，內建2處45度熱風烘乾，除了主機，這次連基座都可以維持乾爽，同時新增自動添加清潔液的功能，可以自動精準在水箱中加入適當的清潔劑量，如果想要完全不動手，還可選配自動上下水功能。