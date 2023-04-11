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石頭科技S8 Pro Ultra掃拖機器人升級10合1基座 限時早鳥價最高再折6千

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Roborock S8 Pro Ultra旗艦新品上市，再度找來十項全能的代言人Ella陳嘉樺站台。圖／石頭科技提供
Roborock S8 Pro Ultra旗艦新品上市，再度找來十項全能的代言人Ella陳嘉樺站台。圖／石頭科技提供

全自動程度再升級，Roborock石頭科技宣布推出年度新品「Roborock S8 Pro Ultra」，主打主機與基座都能熱風烘乾，解決前一代產品因為台灣濕熱環境無法經常維持乾爽的困擾，其他還升級了雙橡膠主刷、雙聲波震動拖布，吸力也再提升，若家中空間合適，還可選配自動上下水功能，直接連結水線，達到自動補清水、換汙水，真正完全解放雙手。

與去年推出的前一代機種Roborock S7 MaxV Ultra相比，Roborock S8 Pro Ultra有多項實用功能升級，在清潔功能上，吸力提升至6,000PA，並採用雙橡膠主刷，不易造成毛髮纏結，拖地功能也升級雙聲波震動拖布，震動範圍更大；基座這次則是升級10合1功能，內建2處45度熱風烘乾，除了主機，這次連基座都可以維持乾爽，同時新增自動添加清潔液的功能，可以自動精準在水箱中加入適當的清潔劑量，如果想要完全不動手，還可選配自動上下水功能。

即日起至4月18日Roborock S8 Pro Ultra推出限時超超早鳥優惠方案，特價42,888元，選配上下水功能特價45,888元。而為呼應政府全民普發6,000元，除已經公布的掃地機及吸塵器舊機換新機最高返3,000元活動之外，指定通路再加碼購買主機直接再折3,000元，等於消費者最高可以拿到6,000元的折扣，在百貨購買還能參加百貨的滿額回饋活動。

若家中空間合適，還可選配自動上下水功能，自動補清水、換汙水。記者黃筱晴／攝影
若家中空間合適，還可選配自動上下水功能，自動補清水、換汙水。記者黃筱晴／攝影
基座升級10合1功能，內建2處45度熱風烘乾，主機與基座都可以維持乾爽。記者黃筱晴／攝影
基座升級10合1功能，內建2處45度熱風烘乾，主機與基座都可以維持乾爽。記者黃筱晴／攝影
即日起至4月18日Roborock S8 Pro Ultra推出限時超超早鳥優惠方案，特價42,888元。記者黃筱晴／攝影
即日起至4月18日Roborock S8 Pro Ultra推出限時超超早鳥優惠方案，特價42,888元。記者黃筱晴／攝影
Roborock S8 Pro Ultra限時超超早鳥優惠方案，選配上下水功能特價45,888元，指定通路再折3,000元。記者黃筱晴／攝影
Roborock S8 Pro Ultra限時超超早鳥優惠方案，選配上下水功能特價45,888元，指定通路再折3,000元。記者黃筱晴／攝影
Reactive 3D結構光物品識別運算軟體再提升，不光可以避障、還可以識別42種物體種類。圖／石頭科技提供
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拖地功能也升級雙聲波震動拖布，震動範圍更大。記者黃筱晴／攝影
拖地功能也升級雙聲波震動拖布，震動範圍更大。記者黃筱晴／攝影
新增自動添加清潔液的功能，可以自動精準在水箱中加入適當的清潔劑量。記者黃筱晴／攝影
新增自動添加清潔液的功能，可以自動精準在水箱中加入適當的清潔劑量。記者黃筱晴／攝影
600g仿真人向下加壓、每分鐘3,000次聲波高速振動拖地，地板髒汙圖／石頭科技提供
600g仿真人向下加壓、每分鐘3,000次聲波高速振動拖地，地板髒汙圖／石頭科技提供
升級雙橡膠主刷，吸地時不易造成毛髮纏結。記者黃筱晴／攝影
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