韓裔大提琴演奏家崔夏英 獲頒首個FENDI音樂大獎

義大利精品FENDI長期關注藝術，與源自紐約的世宗獨奏家合奏團攜手於日前頒發首位「FENDI音樂大獎」（FENDI Music Award），得獎者為25歲的大提琴家崔夏英（Hayoung Choi）經過多輪甄別，在才華橫溢的青年音樂家中脫穎而出。該獎項旨在發掘並支持韓國年輕有為的音樂家，評審團來自世界各地、由紐約愛樂樂團音樂總監Jaap Van Zweden擔任主席，負責甄選和釐定最終得獎者。

崔夏英13歲時已於奧地利舉行的布拉姆斯國際大賽（Johannes Brahms International Competition）一舉奪魁，成為該獎項史上最年輕得主，可以說是音樂神童。她在國際比賽中摘冠無數，包括2018年於波蘭舉行的第三屆克里斯多福潘德列茨基（Krzysztof Penderecki）國際大提琴比賽分別獲得冠軍及兩個特別獎項，以及於2022年伊利沙伯女王國際音樂大賽（Queen Elisabeth Competition）大提琴組別奪冠。