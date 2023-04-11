「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲 女神笑容戴出蕭邦的快樂

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於2021年蕭邦全球品牌大使，演繹經典的滑動鑽石珠寶與腕表Happy Sport系列與Happy Diamonds系列，今年品牌釋出全新形象照，這位擁有真摯動人笑容的女星，除了配戴經典的Happy Diamonds腕表，也首度詮釋了品牌旗下更多的經典珠寶如靈動柔美的Precious Lace系列、經典迷人的心形圖騰Happy Hearts、以及圓弧造型的Happy Spirit系列，從容自由、灑脫率性的正能量，展現女性自信魅力。

Precious Lace以高級訂製服中最為細膩精美的蕾絲為靈感，在茱莉亞羅勃茲充滿感染力的笑容演繹之下，更顯活潑迷人。Precious Lace珠寶以符合倫理道德白金細膩勾勒浪漫氣息的蕾絲圖騰，結構複雜的鏤空技藝巧妙運用光線與空間，點綴上梨形切割和明亮式切割璀璨鑽石，造型輕巧富有層次。茱莉亞羅勃茲配戴小巧的「Mini-Froufrou」花卉與「Vague」海浪項鍊、耳環與戒指，搭配爪鑲圈鑽的Happy Diamonds系列腕表各種花式切割鑽石流光閃爍，格外迷人。

而在全新形象中，茱莉亞羅勃茲野演繹了由多重圓形圖騰組成的Happy Spirit系列珠寶，雋永簡約的圓形符號象徵生命恆久不息的生命的喜悅與活力，呈現豐富多變的藝術風格，配稱一枚休閒奢華美學的Happy Sport Chrono腕表，7顆自由旋舞的鑽石與充滿運動感的計時功能，頌揚樂享生活與自由精神。