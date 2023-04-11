30年前朱宗慶「沿門托缽」打造世界級台灣國際打擊樂節

1993年，38歲的朱宗慶創辦首屆台灣國際打擊樂節，媒體用「沿門托缽」形容四處募經費的朱宗慶。如今台灣國際打擊樂節滿30歲，已成為全世界規模最大的國際打擊樂節。今年有來自10國、12組團體上百位擊樂家參加，展示台灣已是世界打擊樂的核心舞台。台灣國際打擊樂節5月19日正式展開，除了在台北國家音樂廳帶來長達九天的打擊樂盛宴外，也會於桃園、台中、嘉義、高雄等地精采開演。

回顧30年前，朱宗慶表示，當時太晚向政府申請補助，只能四處向大家借錢。媒體以「沿門托缽」形容朱宗慶的募款，引發關注，他笑稱「借錢也因此變得容易」。根據當時的報導，首屆台灣國際打擊樂節總經費850萬，遠低於當時動輒耗資千萬的官方主辦國際合唱節、國際舞蹈節。朱宗慶「沿門托缽」向民間募款200萬元，向政府申請到160萬元經費補助。另外的六場音樂會門票收入預計可得150萬元。尚缺的340萬元，都是愛好音樂活動的好友，無息借給朱宗慶。

第一屆舉辦前，朱宗慶告訴夥伴「大家辛苦一點、努力一點，這是最後一次舉辦。」但開始舉行的那一天，又突然掀起一股感動和熱情，上台又跟大家宣布「下屆我還是要辦」，就這樣舉辦了30年。

本次台灣國際打擊樂節的主題為「多變．如常」。朱宗慶表示，這兩個看起來衝突的詞，是對於世界現況的回應：「近年來全球局勢動盪不安，身為藝術工作者能做的，則是維持著如常的初心，以純粹的藝術表現，給予觀眾及社會力量。」本次邀請的音樂家，分為「風華獨奏」、「玩轉重奏」與「震撼舞臺」三大類，用打擊樂的不同類型編制，帶給觀眾精采多變的擊樂。

首屆便參加的法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg），被認為是史上第一個打擊樂團，這次將安排全場澤納基斯（Iannis Xenakis）的經典作品，紀念這位甫於去年度過百歲冥誕的希臘當代作曲巨擘。

除了法國史特拉斯堡打擊樂團，其他的國際樂團都是第一次站上台灣國際打擊樂節舞台。如濃縮凝聚大和精神的「鬼太鼓座」，要用分寸不差、精準無誤的舞台表現，展現出日本「極致」與「職人」文化的完美苛求。擁有千萬人次粉絲追蹤的日本千禧世代爵士鼓公主佐藤奏，則藉由社群媒體等網路科技，將撼動節奏打入人心。來自希臘的木琴演奏家米爾科夫（Theodor Milkov），近年則用「鋼琴論點」顛覆打擊鍵盤樂器理論，本次將帶來多首親自改編史卡拉第的作品，讓觀眾驚呼同鋼琴演奏一般的木琴敲擊聲響。

身為主辦方的朱宗慶打擊樂團，也要在開幕之夜，拿出2022年底征服美國世界打擊樂年會、讓全體觀眾起立鼓掌歡呼的曲目。除了有經典的張瓊櫻《射日》、科辛斯基《超越彎折》與塞瓊奈《吸引力之二》外，由團員盧煥韋創作的《探》以及高瀚諺創作的《菜市仔》，更傳達出朱宗慶打擊樂團團員的多樣性。經歷兩年等待的「百人木琴」音樂會，本次終將登台，不但展現出台灣打擊樂界的團結與共榮，更要讓世界看到打擊樂在台灣的高度成熟發展。