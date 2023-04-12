3秒喝出高級感！聯合利華 𝗣𝘂𝗿𝗲𝗶𝘁 瞬熱濾淨飲水機 美型家電新上市

圖 / 有.設計 uDesign 提供

補充水份是我們每天不可或缺的事情，根據百名消費者問卷調查，民眾最在意熱水瓶重複加熱而喝到千滾水，以及飲水機水垢難以清潔、喝出異味等問題。如何快速擁有純淨好水，享受柔順的飲水口感，便是追求品味生活的我們正在期待的。擁有20年淨水歷史的國際大品牌聯合利華 𝗣𝘂𝗿𝗲𝗶𝘁 全新推出「瞬熱濾淨飲水機」，3秒瞬熱免等待，提供6段控溫、4種水量，還能同時進行4重過濾。搭配獨家 GRX 黃金比例濾芯，將水中雜質、餘氯、重金屬去除高達99%，還有超越業界6倍的軟水效果，保持水質純淨提供一家人最純粹的甘美好水。

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聯合利華 𝗣𝘂𝗿𝗲𝗶𝘁瞬熱濾淨飲水機， 2.5L 的拉提式水箱設計，單手就能輕鬆提取，裝水清洗超方便；還有六段控溫：25°常溫補水、45°沖泡檸檬水、55°早晨先喝杯溫熱水、65°沖泡奶粉、85°泡香濃咖啡提神、100°宵夜吃泡麵；機身面板更貼心增加缺水設置、更換濾芯、除垢提示，而濾芯更享10年購買保障，無須擔心耗材添購不易。簡約美學的白色霧面機身，擺放於家中各處都適合，更彰顯優雅氣息。