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從草間彌生到塩田千春 富藝斯展勾勒日本女藝術家軌跡
國際拍賣行富藝斯（Phillips）宣布將自4月18日起至30日止，於日前開幕啟用的香港西九文化區之亞洲新總部舉辦「(Re)Trace Kusama to Shiota」展覽，是全球首個草間彌生及塩田千春作品聯展，共逾40件精選傑作將開放公眾免費參觀。展出作品包含由ARTICKS創始人、香港藏家彭俊禮所出借的塩田千春珍藏，而這組僅供展示的博物館級別珍藏是香港歷來公開展出最大規模、最完整的塩田千春作品系列。除此之外，本次展覽中來自兩位藝術家的眾多標誌性創作，可透過富藝斯的私人洽購部門購藏。
日本森美術術館的「塩田千春：顫動的靈魂」展曾於2021年巡迴至台北市立美術館舉辦，轟動一時。 曾代表日本參展威尼斯雙年展的塩田千春以網狀環境來展現自己身體和情感上的體驗，通過看似無邊無盡的紗線來探索無限，讓人聯想起草間彌生最具代表性的重複形式創作。而延續富藝斯隔壁M+視覺文化博物館「草間彌生：一九四五年至今」回顧展引起的話題與觀展熱潮，也更容易帶領觀眾進入探索此次的展出。
展出亮點之一為塩田千春作品「生存的狀態（裙）」為藝術家在香港公開展出的首件超大型以裙裝為主題的裝置作品，將衣服、鞋子等日常用品融入複雜的藝術構圖中， 用相連的紅色絲線暗示彼此之間的相互聯繫，是藝術家招牌手法。另一亮點為草間彌生創作於1986年的作品「六人之客」，是較為詩意作品，碗、水壺、鮮花以及鳳梨等女性日常生活物件的包圍，降低了陰莖的恐懼性。2009年所繪的「我歌頌人性」，也是她始於同年以方形大油畫布為載體的「我永遠的靈魂」系列畫作之先驅，曾亮相藝術家在倫敦及澳洲布里斯班的展覽，亦是鑑賞重點。
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