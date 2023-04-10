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凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（法新社）
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（法新社）

英國威爾斯親王威廉與凱特王妃，一起帶著喬治王子夏綠蒂公主和路易王子，一家人皆以「皇家藍」（Royal Blue）穿搭亮相，和其他王室成員一起出席英國王室傳統的復活節彌撒活動。而大眾看待英國王室，總是特別鍾愛威嚴的女王、漂亮的王妃與可愛公主，威廉這一家自然也不例外，焦點除了身穿Catherine Walker藍色洋裝的凱特王妃外，身穿王室愛牌英國童裝品牌Rachel Riley藍色印花洋裝的夏綠蒂公主，優雅大方的神態被形容「小公主越來越像女王了」。

凱特王妃多次在公開場合身穿Catherine Walker的服裝現身，而夏綠蒂公主從小到大的許多洋裝也都來自Rachel Riley，母女鍾情愛牌的特性有志一同。而夏綠蒂公主藍色洋裝搭配深灰藍褲襪，以及路易王子深藍及膝襪搭配小皮鞋，都是來自Condor的襪品。

夏綠蒂公主自小便被說神情長得極像祖母英國女王伊莉莎白二世，相較於哥哥喬治王子，夏綠蒂從小表現出超齡、淡定與自信的模樣，被大眾認為是威廉一家最有「王者之相」的孩子，大家對小公主的偏愛可見一斑。

這次全家出動，9歲的喬治王子身穿正式西裝，相較過去的稚氣，現在成熟許多，像個小大人一樣走在前頭率領著妹妹、弟弟。7歲的夏綠蒂則被爸爸威廉牽著，一邊走還不忘回頭關心著弟弟路易王子。4歲的路易王子穿著西裝搭配短褲，稍顯緊張的模樣惹人憐愛。威爾斯親王一家五口的畫面被形容「好美的一家人。」

夏綠蒂公主優雅大方的儀態獲得好評。圖／摘自twitter
夏綠蒂公主優雅大方的儀態獲得好評。圖／摘自twitter
凱特王妃與夏綠蒂公主母女示範一身「王室藍」（Royal Blue）的美麗。圖／摘自twitter
凱特王妃與夏綠蒂公主母女示範一身「王室藍」（Royal Blue）的美麗。圖／摘自twitter
夏綠蒂公主自小便被說神情長得極像祖母英國女王伊莉莎白二世。圖／摘自twitter
夏綠蒂公主自小便被說神情長得極像祖母英國女王伊莉莎白二世。圖／摘自twitter
凱特王妃與夏綠蒂公主母女示範一身「王室藍」（Royal Blue）的美麗。（路透）
凱特王妃與夏綠蒂公主母女示範一身「王室藍」（Royal Blue）的美麗。（路透）
夏綠蒂公主與弟弟路易王子。圖／摘自twitter
夏綠蒂公主與弟弟路易王子。圖／摘自twitter

英國女王 夏綠蒂公主 王室 凱特王妃 喬治王子 威廉王子

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