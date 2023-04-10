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按摩買1送1、遊程75折優惠！Klook攜手泰國跨市場推廣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
參加Klook曼谷經典景點一日遊，能乘渡船過河，途經壯觀的鄭王廟。圖／Klook提供
參加Klook曼谷經典景點一日遊，能乘渡船過河，途經壯觀的鄭王廟。圖／Klook提供

疫後國門開放，東南亞也是台灣旅客熱門選擇，旅遊電商平台Klook宣布與泰國旅遊局簽訂合作協議，並表示，目前已推出曼谷 MYTH Massage 按摩體驗等泰國商品買一送一、一日遊75折起等優惠，未來將攜手展開大型跨市場推廣，涵蓋台灣、新加坡、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度等7個市場。

Klook表示，為持續帶動亞洲目的地旅遊復甦，以及將迎來潑水節等旅遊旺季，與泰國旅遊局簽訂合作協議，攜手展開大型跨市場推廣，涵蓋台灣、新加坡、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度等7個市場。根據統計，泰國2023年第一季入境旅客預估將達6百萬人次，旅客在體驗商品的平均花費較疫情前增加30％。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪指出，該公司泰國市場連三季業績呈現翻倍增長，展現出旅遊的重要性以及對泰國經濟帶來的重要價值，將致力於推動上百萬旅客造訪泰國，並期待向全球旅客展示泰國的精華。

Klook表示，現已推出曼谷 MYTH Massage 按摩體驗等泰國商品買一送一、一日遊75折起等優惠，包括大皇宮、玉佛寺、臥佛寺、鄭王廟等經典景點；另有曼谷、芭達雅景點通票，可任選2至4個超人氣景點一票通行，含曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台、曼谷賽佛瑞野生動物園等，最低享55折起優惠。

另外，Klook也說，日前也與越南大型商家夥伴太陽世界（Sun World）和珍珠樂園（VinWonders）簽訂合作協議，Sun World擁有多個世界級景點、主題公園和纜車，如峴港爆紅的黃金佛手橋、太陽之眼摩天巨輪；VinWonders則擁有富國島的珍珠奇幻樂園，及芽莊、會安等大型度假勝地。

黃金佛手橋為峴港爆紅的景點之一，旅客可行走於高1414公尺壯觀的神聖大橋。圖／Klook提供
黃金佛手橋為峴港爆紅的景點之一，旅客可行走於高1414公尺壯觀的神聖大橋。圖／Klook提供

泰國 馬來西亞 曼谷

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