生鮮銅板價1元起 「全聯小時達」限時12週推Uber One會員專屬優惠

越來越多民眾習慣透過外送服務購買生鮮雜貨，省時省力，還不定期可以享受額外折扣。全聯小時達宣布攜手Uber Eats，首度推出Uber One會員專屬優惠，即日起至6月29日，連續12週精選熱銷商品爆殺1元起，銅板價就能買到每日不可或缺的生鮮雜貨，5月4日前還可享專區內精選商品8.5折優惠。尚未訂閱Uber One會員方案的消費者可以把握30天免費試用機會，新訂閱者將於約48小時後始適用本優惠活動。

全聯身為「全台最大的冰箱」，不僅門市佈局最綿密，更嚴選超過5,000項商品上架「全聯小時達」，一站集結生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料、家用雜貨等，主打線上線下同價，最快30分鐘內將最新鮮、優質商品送到家。統計至今，共服務超過千萬筆訂單，今年首季業績還較去年同期成長超過8成、平均客單價成長7成，顯示即使疫情解封，消費者仍舊習慣線上購物與外送到府方便性。

目前Uber Eats與全聯小時達合作邁向第3年，持續拓展服務至348間門市，除了持續優化外送服務外，全聯小時達更攜手Uber Eats首度推出「週週銅板價」Uber One會員獨享專屬優惠活動，即日起至6月底，每週精選一款1、10、19元的熱銷商品，讓Uber One會員用最划算的價格在Uber App或Uber Eats App上輕鬆採買。其中，4月祭出銅板價10元優惠商品為牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜等；另5、6月更分別有紐西蘭加拉蘋果、金針菇、悅氏山苦瓜油切綠茶、悅氏Light鹼性水等商品爆殺價1元。