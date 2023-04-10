大啖佐賀牛、烏賊配清酒！慢活城市「佐賀」四季這樣玩

疫後民眾改變旅遊型態，越來越偏好深度旅遊，民眾喜愛的日本二線城市正夯。旅遊電商易飛網與台灣虎航合作佐賀包機4月2日首航，除了賞櫻、泡湯、直喝當地出產的清酒、啤酒，還可品嘗在地美食佐賀牛、現釣烏賊。佐賀縣觀光聯盟表示，佐賀每個季節都有不同玩法，若想轉換繁忙都市生活，不妨來體驗「慢活」的鄉村旅行。

佐賀位於北九州的交通樞紐，鄰近福岡、長崎、熊本，為日本農業出產大縣，主要生產大米、海苔，獨有的大米品種不易受全球暖化影響，每年大米製成的清酒、大麥製成的啤酒及小麥製成的麵線都是當地特產，海苔生產量也佔全國4分之1。

佐賀曾以「佐賀的超級阿嬤」一書聞名，事實上，當地地廣人稀、高齡化嚴重，但公共運輸不發達，醫院及藥局密集度更是接近便利商店，當地政府認為，此現象也代表對高齡化醫療服務的重視。

佐賀縣觀光聯盟誘客推進部企劃宣傳副課長劉壽根表示，佐賀氣候四季分明，每個季節都有不同玩法，沒有淡旺季之分，春天可賞櫻花及杜鵑花；夏天可至臨海的唐津市品嘗烏賊料理、體驗sup立槳等水上活動；秋天可欣賞楓葉；冬天則有3大名湯嬉野溫泉、武雄溫泉及古湯溫泉。

劉壽根表示，疫後民眾改變旅遊型態，日本各個城市各具特色，除了深受熱鬧的東京、大阪、京都，若想轉換繁忙步調的都市生活，不妨來佐賀體驗「慢活」的鄉村自然慢節奏旅行。

易飛網與台灣虎航合作的佐賀包機於4月2日首航，由桃園機場直飛佐賀機場只需2.5小時，行程分為4日及5日。知名景點如佐賀太良的大魚神社海上鳥居，隨著海水漲退潮有不同景致；綿延唐津海灣種植100萬棵黑松樹的虹之松原綠蔭環繞，也可從鄰近的鏡山展望台俯瞰。

位於武雄市的「御船山樂園」每年春天有2千多株櫻花、5萬多株杜鵑花盛開，秋天時更有15萬坪楓紅；鹿島市的「祐德稻荷神社」為日本三大稻荷神社之一，以求財、求姻緣聞名；唐津灣高島上的寶當神社則是祈求「中樂透」，每年吸引不少彩券迷前往。