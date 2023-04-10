快訊

車頭全毀...特斯拉不明原因自撞新店分隔島 駕駛命危送醫

桌球／剛說身體快「撐不下去」 莊智淵今打兩局就因傷退賽

網友傳不實謠言！總統府為這1事報警 兩點聲明駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可愛小紅蘋果手上滑動！蕭邦紀念表慶紐約第五大道開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
為慶祝蕭邦在紐約第五大道皇冠大廈內開設的新旗艦店，蕭邦Happy Sport推出了兩款第五大道限量腕表。圖／蕭邦提供
為慶祝蕭邦在紐約第五大道皇冠大廈內開設的新旗艦店，蕭邦Happy Sport推出了兩款第五大道限量腕表。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）在具有指標性的紐約第五大道開設全新旗艦店，為銘誌這個別具意義的時刻，蕭邦推出兩款以紐約為靈感的第五大道Happy Sport腕表，兩款腕表的表盤上都具有代表著紐約的蘋果圖騰自由旋轉滑動；黑色DLC塗層不鏽鋼表殼配植物皮革表帶的第五大道Happy Sport限量發行17枚；配珍珠母貝表盤、5顆滑動鑽石與一顆滑動蘋果的第五大道Happy Sport玫瑰金款，沒有限量。台灣消費者亦可於台灣專賣店訂購。

紐約市被暱稱為「大蘋果」，這個可愛討喜的綽號成為蕭邦以紐約為主題的創作靈感。精鋼表殼採用類鑽碳（DLC）手法處理為時髦且具動感的黑色，搭配旭日紋緞面拉絲紋裝飾表盤作為3顆滑動鑽石和滑動蘋果圖騰旋轉舞動的背景。表冠也以黑色的縞瑪瑙取代了該系列的傳統藍寶石，配裝飾紅色縫線的黑色蘋果皮表帶，限量發行17枚。玫瑰金款Happy Sport表殼鋪鑲鑽石，表盤為中心飾有扭索飾紋的白色紋理珍珠母貝、5顆滑動鑽石與一顆鑲嵌紅寶石、沙弗萊石和棕色鑽石的滑動蘋果，搭配與紅蘋果相呼應的紅色漆亮鱷魚皮表帶與自動上鍊機芯。

蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯、珍珠母貝表盤配五顆滑動鑽石和一顆鑲嵌鑲嵌紅寶石、沙弗萊石和棕色鑽石的滑動蘋果、配紅色鱷魚皮表帶，264萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯、珍珠母貝表盤配五顆滑動鑽石和一顆鑲嵌鑲嵌紅寶石、沙弗萊石和棕色鑽石的滑動蘋果、配紅色鱷魚皮表帶，264萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米DLC塗層不鏽鋼腕表、石英機芯、三顆滑動鑽石和一顆滑動蘋果、黑色表盤配黑色蘋果皮表帶，23萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米DLC塗層不鏽鋼腕表、石英機芯、三顆滑動鑽石和一顆滑動蘋果、黑色表盤配黑色蘋果皮表帶，23萬5,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 腕表 瑞士 品牌

延伸閱讀

時尚界新寵兒 名人愛戴 鑽石新選擇 一窺好萊塢鑽石新趨勢

恐被駭客利用快更新！蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復bug Siri無法連線也有救了

3款iPhone被點名要跟蘋果iOS 17說掰掰 最新爆料戲劇性逆轉「都安啦！」

全家「蘋果陣營」…長輩機要安卓還是iPhone？網推「這建議」才貼心

相關新聞

大啖佐賀牛、烏賊配清酒！慢活城市「佐賀」四季這樣玩

疫後民眾改變旅遊型態，越來越偏好深度旅遊，民眾喜愛的日本二線城市正夯。旅遊電商易飛網與台灣虎航合作佐賀包機4月2日首航，...

可愛小紅蘋果手上滑動！蕭邦紀念表慶紐約第五大道開幕

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）在具有指標性的紐約第五大道開設全新旗艦店，為銘誌這個別具意義的時刻，蕭邦推出兩款以紐約...

AirAsia「6大城市機票」600元起！直飛曼谷、宿霧度假

配合政府普發6000元活動，「AirAsia」自即日起推出限時機票優惠，凡於4月17日至6月30日由台灣出發的航線，單程...

亞伯樂攜手牛排教父鄧有癸 打造100％雙桶雙牛排饗宴

以罕見100%雙桶熟成工藝聞名市場的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂（Aberlour），攜手米其林星廚牛排教父鄧有癸...

空運迷你高壓鍋蒸煮釜飯！阿喜豆釜堂限時贈千元禮券

韓式料理是近年來消費者的熱門選擇，位於內湖、大坪林的知名韓式餐廳「輪流請客」，以及外帶餐盒「輪流請客 TOGO」老闆創立...

「小王子」音樂劇台北盛大開演 觀眾一致好評票券熱賣中

由C MUSICAL製作與聯合數位文創主辦，2022年由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠等演員輪番上陣演出的C MUSICAL韓國授權中文音樂劇「小王子」，演出受到觀眾熱烈迴響、好評不斷。今年三月C MUSICAL帶中文版「小王子」回到首爾的娘家，與韓國團隊雙向交流，不僅演出獲韓國觀眾的喜愛，整體表演也更加進化，今年台北演出更是加入了音樂劇界新星「鍾政均、林品翰」讓作品持續發酵，自4/1至5/7於臺北「PLAYground 空總劇場」好評演出中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦