可愛小紅蘋果手上滑動！蕭邦紀念表慶紐約第五大道開幕

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）在具有指標性的紐約第五大道開設全新旗艦店，為銘誌這個別具意義的時刻，蕭邦推出兩款以紐約為靈感的第五大道Happy Sport腕表，兩款腕表的表盤上都具有代表著紐約的蘋果圖騰自由旋轉滑動；黑色DLC塗層不鏽鋼表殼配植物皮革表帶的第五大道Happy Sport限量發行17枚；配珍珠母貝表盤、5顆滑動鑽石與一顆滑動蘋果的第五大道Happy Sport玫瑰金款，沒有限量。台灣消費者亦可於台灣專賣店訂購。

紐約市被暱稱為「大蘋果」，這個可愛討喜的綽號成為蕭邦以紐約為主題的創作靈感。精鋼表殼採用類鑽碳（DLC）手法處理為時髦且具動感的黑色，搭配旭日紋緞面拉絲紋裝飾表盤作為3顆滑動鑽石和滑動蘋果圖騰旋轉舞動的背景。表冠也以黑色的縞瑪瑙取代了該系列的傳統藍寶石，配裝飾紅色縫線的黑色蘋果皮表帶，限量發行17枚。玫瑰金款Happy Sport表殼鋪鑲鑽石，表盤為中心飾有扭索飾紋的白色紋理珍珠母貝、5顆滑動鑽石與一顆鑲嵌紅寶石、沙弗萊石和棕色鑽石的滑動蘋果，搭配與紅蘋果相呼應的紅色漆亮鱷魚皮表帶與自動上鍊機芯。 蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯、珍珠母貝表盤配五顆滑動鑽石和一顆鑲嵌鑲嵌紅寶石、沙弗萊石和棕色鑽石的滑動蘋果、配紅色鱷魚皮表帶，264萬1,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Sport腕表第五大道限量款，36毫米DLC塗層不鏽鋼腕表、石英機芯、三顆滑動鑽石和一顆滑動蘋果、黑色表盤配黑色蘋果皮表帶，23萬5,000元。圖／蕭邦提供