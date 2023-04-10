空運迷你高壓鍋蒸煮釜飯！阿喜豆釜堂限時贈千元禮券

韓式料理是近年來消費者的熱門選擇，位於內湖、大坪林的知名韓式餐廳「輪流請客」，以及外帶餐盒「輪流請客 TOGO」老闆創立第三支全新品牌「阿喜豆釜堂」，於今年4月正式開幕，為了讓民眾吃到最道地的美味，店家特別空運迷你高壓鍋來台，讓每一款豆腐鍋，都能品嘗高壓鍋蒸煮出來的香Ｑ紫米釜飯！

「阿喜豆釜堂」主打的豆腐鍋就有八種選擇，包含經典部隊豆釜鍋、豐盛海陸豆釜鍋、貼心蔬食豆釜鍋…等，品牌超萌韓風Logo更令人過目不忘，「阿喜」原為韓國流行感嘆詞，從朝鮮時代大小姐春香阿喜之名延伸，阿喜個性嚴謹只有好的餐點才能端上桌。餐點口味更是韓國主廚細心烹調，且用餐環境也相當舒適，超高CP值的餐點還有小菜吃到飽自助吧，不論是個人用餐或是三五好友聚會都適合。

開幕期間推出限時優惠活動，即日起至4月30日消費滿千元，完成指定任務就送1,000元抵用券，預約定位：02-8914-7522。