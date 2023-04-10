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韓國超夯「蜂巢瑪格麗」登台！「輪流請客」限時打卡送

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
甫開幕的阿喜豆釜堂。圖/有你共創提供
甫開幕的阿喜豆釜堂。圖/有你共創提供

韓風當道「蜂巢瑪格麗」新沙洞超極火熱，全台第一間韓式餐廳「輪流請客 X GLAM AIR」搶先引進，以台灣溫潤蜂巢蜜與韓國清甜瑪格麗完美融合，並在內湖、新店2間「輪流請客 X GLAM AIR」搭配活動就能體驗，獨家特調比例，喝一口宛如置身韓國！

「輪流請客 X GLAM AIR」由韓籍的譚老闆Ryan領軍，致力將韓國家常菜、宮廷料理帶入台灣，門市分別位於內湖與新店，並拓展上班族外帶店輪流請客 TOGO，此外今年甫於七張捷運站開幕的全新支線的阿喜豆釜堂，主打韓國空運高壓鍋，高壓鍋洩氣瞬間飄香四溢，加上可愛春香小姐IP形象，吸睛外更滿足獨享個人鍋的市場。

4月12日起至4月23日點任一套餐，並於輪流請客任一間Google留下5星評價，一支手機限定贈送一杯「蜂巢瑪格麗」，每日限量50杯，贈完享加購價。關注最新消息：https://www.facebook.com/GlamAir.tw

韓式餐廳「輪流請客 X GLAM AIR」搶先引進「蜂巢瑪格麗」。圖/有你共創提供
韓式餐廳「輪流請客 X GLAM AIR」搶先引進「蜂巢瑪格麗」。圖/有你共創提供
韓式餐廳「輪流請客 X GLAM AIR」搶先引進「蜂巢瑪格麗」。圖/有你共創提供
韓式餐廳「輪流請客 X GLAM AIR」搶先引進「蜂巢瑪格麗」。圖/有你共創提供

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