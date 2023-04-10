來當網球場上最拉風的妹子！Celine推出Tennis膠囊系列

CELINE把深受歡迎的網球運動變得青春時髦！全新2023夏季網球膠囊系列，包括一系列精緻且具復古風情的服飾配件之外，也有針對網球球拍打造的Triomphe印花網球拍套。全新形象大片由藝術總監HEDI SLIMANE親自掌鏡，在陽光明媚的南法聖特羅佩（Saint-Tropez）拍攝，由模特兒QUINN詮釋充滿青春氣息與夏日活力的運動風格。

網球裙、POLO衫、連身迷你百褶裙、運動背心和夾克等，帶有經典單品的復古元素，以清新的白色色調，搭配海軍藍和紅色，成為今夏網球競技場上打造兼具運動感和時尚感的裝束。細緻條紋撞色鑲邊和網眼貫穿整個系列，連身裙則以超短長度展現青春活力。金色Triomphe徽誌鈕扣及Triomphe徽誌飾章，則為整體造型注入休閒奢華氣息。

一系列精選包款也換上充滿網球休閒運動的外衫：極具品牌辨識度的Triomphe帆布印花以藍、綠及藍紅雙色三種色彩演繹，經典印花以繽紛且動感的配色躍上Ava、Besace、Triomphe、Cuir Triomphe等品牌暢銷包款，搭配焦糖色天然牛皮飾邊，盡顯季節感。鞋履系列也同步推出了網球鞋、低筒和高筒厚底運動鞋。打網球必備的遮陽帽、Triomphe圖紋棒球帽、紅白藍條紋配色的運動護腕和太陽眼鏡等配飾，不只在網球場上、也能為日常裝扮點綴夏日活力。