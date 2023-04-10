快訊

這麼狂？高雄大學法律系選學生會長 參選人自爆是「1450」

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！新色露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

體驗一日首席釀酒師！馬爹利傳世之藝調和實驗室開張

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「X.O.調和之巔」共品鑑8款絕美稀世珍釀。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「X.O.調和之巔」共品鑑8款絕美稀世珍釀。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

穿越超過300年歷史的法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），今年首次自法國最古老的頂級干邑酒莊引進「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝」體驗活動，將法國干邑區百年酒廠最道地的體驗搬到台灣，打造超越世紀堅持的「傳世之藝調和實驗室」，活動場次自4月20日起至5月7日止。

體驗活動分為兩個場次，「V.S.O.P.調和之驗」精選不同時光醞釀的頂級桶陳風味，品鑑V.S.O.P.生命之水原酒3款、V.S.O.P.調和干邑1款、V.S.O.P.調酒1款、經典酒款馬爹利藍淬燕Blue Swift、馬爹利名仕Noblige，共7款芬芳佳釀；「X.O.調和之巔」更品鑑5款來自單一產區、單一莊園的珍稀「生命之水」原酒，以及X.O.調和干邑1款、傳奇干邑馬爹利藍帶Cordon Bleu、馬爹利X.O.，共8款絕美稀世珍釀。

不僅讓民眾有機會體驗「一日首席釀酒師」，掌握美好風味的頂尖技藝，同時每人皆能帶走一瓶馬爹利官方認證，專屬於自己親手調和的「馬爹利訂製調和干邑」。

馬爹利品牌大使Timothy Lin表示：「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝，首度由法國干邑區移師台灣，是台灣業界第一個將頂級生命之水原酒帶到大家面前，並帶領每個人體驗首席釀酒師的工作，親身體會原酒的風味變化，品味高品質的珍稀原酒，了解背後的卓越的藝術，同時理解更多干邑的知識。」Accupass報名連結https://reurl.cc/n7qebD

「V.S.O.P.調和之驗」精選不同時光醞釀的頂級桶陳風味，共品鑑7款芬芳佳釀。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「V.S.O.P.調和之驗」精選不同時光醞釀的頂級桶陳風味，共品鑑7款芬芳佳釀。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝」體驗活動，讓民眾有機會體驗「一日首席釀酒師」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝」體驗活動，讓民眾有機會體驗「一日首席釀酒師」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利品牌大使Timothy Lin。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利品牌大使Timothy Lin。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國

延伸閱讀

影／過程全都錄！法國白朗峰驚傳「大規模雪崩」釀4死2失蹤

馬克宏訪中聲明幾未提烏俄戰爭 歐美失望、國內不挺

俄烏危機、歐中關係難解 法媒：與中對話艱難但不可少

政府、工會談不攏 法國第11輪罷工出現疲態

相關新聞

普發6000元放大了！「好丘貝果」連續6週66折開搶，全新肉肉版「片皮烤鴨堡」新上市

被喻為最強貝果品牌「好丘GOOd CHO’S」把普發6000元放大了，推出連續6週爆款口味66折優惠開搶了，另外信義店歷經6個月研發推出4款肉肉版貝果一定要吃吃看！

風靡日本「珍珠+啤酒」4月開賣！網炸鍋：小編你認真？

台灣的國民飲料「珍珠奶茶」要跟來自日本的麒麟（KIRIN）一番搾啤酒合體了嗎？在KIRIN 麒麟一番搾り（Taiwan）...

迸出鮮滋味！ 大苑子「台灣鮮搾柳丁+咖啡」首5日嘗鮮65折，柳丁多or咖啡多任由你選

鮮果品牌大苑子針對咖啡控們的依賴和喜好，推出兩款不同比例的柳丁口味咖啡，分別有果汁雙倍的「台灣鮮搾柳丁咖啡」和咖啡雙倍的「鮮榨柳丁濃縮咖啡」，10/27強力回歸上市，至10/31前的首5日，再推每杯5

肯德基、台酒再度聯手 全新「台酒麻油紙包雞」來了

肯德基繼去年推出大獲好評的「台酒花雕紙包雞」後，今年再度與台酒合作攜手傳香，將於10月25日至12月5日期間推出限定新品...

創意料理＋6國選酒！恆隆行「第酒航廈」一秒飛出國

今年繼推出「拆解夜市」、「漁浪之間 洄瀾麵屋」等主題餐會後，恆隆行概念店「zonezone」9月全新規劃「第酒航廈 Te...

手搖界「奶油啤酒」！CoCo、海尼根0.0新推三款零酒精特調 隨時乾杯都可以

手搖也能跟啤酒混搭？你沒聽錯！知名茶飲連鎖品牌「CoCo」攜手「海尼根0.0」合作主打三款「零酒精特調系列飲品」，不光顛覆你的想像，更顛覆你的味蕾！趕緊抓住夏天的尾巴，在這火辣辣的夏日裡，盡情享受零酒

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦