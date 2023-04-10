體驗一日首席釀酒師！馬爹利傳世之藝調和實驗室開張
穿越超過300年歷史的法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），今年首次自法國最古老的頂級干邑酒莊引進「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝」體驗活動，將法國干邑區百年酒廠最道地的體驗搬到台灣，打造超越世紀堅持的「傳世之藝調和實驗室」，活動場次自4月20日起至5月7日止。
體驗活動分為兩個場次，「V.S.O.P.調和之驗」精選不同時光醞釀的頂級桶陳風味，品鑑V.S.O.P.生命之水原酒3款、V.S.O.P.調和干邑1款、V.S.O.P.調酒1款、經典酒款馬爹利藍淬燕Blue Swift、馬爹利名仕Noblige，共7款芬芳佳釀；「X.O.調和之巔」更品鑑5款來自單一產區、單一莊園的珍稀「生命之水」原酒，以及X.O.調和干邑1款、傳奇干邑馬爹利藍帶Cordon Bleu、馬爹利X.O.，共8款絕美稀世珍釀。
不僅讓民眾有機會體驗「一日首席釀酒師」，掌握美好風味的頂尖技藝，同時每人皆能帶走一瓶馬爹利官方認證，專屬於自己親手調和的「馬爹利訂製調和干邑」。
馬爹利品牌大使Timothy Lin表示：「Martell Art of Blending馬爹利傳世之藝，首度由法國干邑區移師台灣，是台灣業界第一個將頂級生命之水原酒帶到大家面前，並帶領每個人體驗首席釀酒師的工作，親身體會原酒的風味變化，品味高品質的珍稀原酒，了解背後的卓越的藝術，同時理解更多干邑的知識。」Accupass報名連結https://reurl.cc/n7qebD
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