人間芭比生日快樂！寶格麗Divas' Dream限定項鍊獻LISA
韓國天團BLACKPINK成員Lisa是寶格麗（BVLGARI）品牌代言人，紅遍全球的她日前剛剛度過26歲生日，寶格麗特地為這位「人間芭比」獻上韓國限定版的Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝項鍊，她也大方地於社群平台上與粉絲分享這個開心的一刻。這也是這位寶格麗全球代言人在拍攝品牌形象照時所配戴的系列珠寶，在形象照片中Lisa身穿個性俐落的白色挖空背心，疊戴不同材質的Divas' Dream系列作品，展現這款經典設計的高搭配度。
Divas' Dream系列獨具辨識度的扇形圖騰，靈感源自於羅馬經典的建築美學，讓人想起卡拉卡拉浴場的扇形馬賽克圖騰。品牌美學符碼經過重新詮釋，採用紋理光澤別具特色的不透明硬寶石，精心切割成扇形之後，巧妙地成為精緻細膩設計的目光焦點。無論是潤澤的珍珠母貝、翠綠的孔雀石、優雅的紅玉髓，或是璀璨奪目的密鑲鑽石版本，均有項鍊、戒指、耳環與手鍊可供選擇。Lisa所獲贈的鍊墜是無鑽版本的韓國限定款，台灣有販售的類似款式是鑲鑽版本，以明亮的鑽石光芒映襯珍珠母貝的溫潤光澤。
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