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台灣虎航慶祝復航佐賀 落地就送購物金、租車優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
佐賀當地知名麵線懷石料理受觀光客喜愛。記者周湘芸／攝影
佐賀當地知名麵線懷石料理受觀光客喜愛。記者周湘芸／攝影

疫後國人瘋出國，日本為民眾最愛前往國家之一，台灣虎航4月2日起復飛「台北-佐賀」航線，攜手旅遊電商「易飛網」推出包機行程，每周四、日各一班，也是佐賀機場首站復航的國際航線。即日起至明年2月29日搭乘台灣虎航航班飛往佐賀，即可獲來回各1000元日圓（約新台幣230元）機場優惠券、至明年3月還享租車首日1000元日圓優惠。

睽違3年台灣佐賀航線復航，為我國飛往日本九州的第2個直航航點。佐賀縣觀光聯盟表示，疫情前佐賀每周有4航班飛往上海、3航班飛往西安、2航班飛往台灣、4航班飛往南韓仁川，疫情後台灣為首個復航的國際航點，緊接負責上海、西安的春秋航空可能在7月復飛，負責南韓仁川的德威航空則在10月復飛。

佐賀縣觀光聯盟指出，為紀念台灣航線重啟，即日起至明年2月29日搭乘台灣虎航飛往佐賀，即贈送來回各1000元日圓機場商店優惠券。另外，即日起至明年3月佐賀機場旁的5家租車公司也推出首日租車1000元日圓優惠，第2天起每日5000至9000元日圓不等。

佐賀縣觀光聯盟誘客推進部主事浦山寬表示，2019年約有36萬名旅客來佐賀住宿，其中台灣約有7萬5千多名旅客，去年起陸續放寬海外旅遊，希望台灣旅客能越來越多，今年底或明年可恢復疫情前水準。

佐賀縣觀光聯盟分析，佐賀縣觀光人口高峰為2018年，約有40萬人，其中50%為韓國人、20%為台灣人、20%為中國人，其他還包括香港、泰國等國家。其中，南韓因為距離日本九州近，且航班較多，不少旅客選擇2至3天短天數旅遊；台灣旅客則是大多停留4晚以上，較喜愛自然風景、季節性觀光景點，也因為台灣小吃聞名，旅客對美食也較感興趣；中國客人則是多喜歡購物、消費行程。

易飛網看準九州佐賀獨有的觀光魅力，預期將是日本二線城市的觀光潛力股，攜手台灣虎航著手規畫「台北-佐賀」航線包機合作，先前更推出名字含「佐」及「賀」可享免費遊佐賀，含「佐」或「賀」也可享相關優惠，共有40多人符合資格報名成功。

易飛網表示，日本一向為國人出國首選，一線城市如東京、大阪等地的觀光旅遊型態以自由行為大宗，二、三線城市則適合推廣深度旅遊的體驗行程。台北至佐賀航線較台北至九州地區其他航線的票價相對便宜，整體旅遊CP值高，4月2日復航台灣佐賀航線，截至5月4日前10班航班均已額滿。

即日起至明年3月佐賀機場旁的5家租車公司推出首日租車1000日圓優惠，第2天起每日5000至9000元日圓不等。記者周湘芸／攝影
即日起至明年3月佐賀機場旁的5家租車公司推出首日租車1000日圓優惠，第2天起每日5000至9000元日圓不等。記者周湘芸／攝影
台灣虎航4月2日起復飛「台北-佐賀」航線，每周四、周日各一班，也是佐賀機場首站復航的國際航線。記者周湘芸／攝影
台灣虎航4月2日起復飛「台北-佐賀」航線，每周四、周日各一班，也是佐賀機場首站復航的國際航線。記者周湘芸／攝影
即日起至明年2月29日搭乘台灣虎航航班，飛往佐賀即可獲來回2000元日圓機場優惠券。記者周湘芸／攝影
即日起至明年2月29日搭乘台灣虎航航班，飛往佐賀即可獲來回2000元日圓機場優惠券。記者周湘芸／攝影

航線 台灣虎航 航班

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