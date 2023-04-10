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Onitsuka Tiger神鞋來了！睽違5年再復刻 重現80年代復古格調

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
暌違5年Onitsuka Tiger再度以經典設計為藍本，輔以柔軟麂皮與再生素材，推出全新X-CALIBER系列鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
暌違5年Onitsuka Tiger再度以經典設計為藍本，輔以柔軟麂皮與再生素材，推出全新X-CALIBER系列鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）在這季推出了全新X-CALIBER鞋款，以80年代經典設計為基礎，融合了復古及現代時尚，一曝光就引起高度關注，好搭配的外觀，更被網友認為是新一代的「國民神鞋」。

以慢跑鞋起家的Onitsuka Tiger在80年代曾開發一款叫好又叫座的運動鞋，流線外型加上機能性，屢屢讓穿著者創造個人佳績。爾後，當Onitsuka Tiger專注於流行領域後，並沒忘了這段過往，而是汲取高機能與俐落的輪廓概念，曾在2018年打造出X-CALIBER鞋，既有潮流感更保留了運動鞋的「舒適性」，受到消費者的喜愛。

而暌違5年，Onitsuka Tiger再度以前一代鞋款為藍本，輔以柔軟麂皮與再生素材，推出全新X-CALIBER系列鞋。共有三種顏色可供選擇，值得一提的是環保再生材料經過特殊高科技防潑水處理，既使鞋面的色彩變得更鮮明、同時上腳時也十分輕盈。其中的藍綠色拼接款還隨盒附了一組備用的白色鞋帶，讓搭配性更上一層樓。

Reebok則與純素美妝品牌Milk Makeup合作，推出限量潮鞋；靈感來自Milk Studios的「裝備室」，並採用100%動物友善材料製作。圖／Reebok提供
Reebok則與純素美妝品牌Milk Makeup合作，推出限量潮鞋；靈感來自Milk Studios的「裝備室」，並採用100%動物友善材料製作。圖／Reebok提供

近期除了Onitsuka Tiger的神鞋，Reebok則與純素美妝品牌Milk Makeup合作，推出限量系列潮鞋。設計靈感來自Milk Studios的「裝備室」，並採用了100%動物友善材料，運用在Reebok的Classic和Club C 85鞋款上。這系列每款鞋都包括解構元素、幾何圖案和鮮明的裝飾，同時注重動物保護和環境保護，讓穿搭更具意義。

Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger X-CALIBER系列鞋款，4,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

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