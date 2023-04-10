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JINS台中中港店改裝重開 曾敬驊、王淨現身站台搶先曝光迪士尼眼鏡

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
王淨、曾敬驊化身JINS台中中港店一日店長，並搶先配戴還未上市的JINS迪士尼米奇米妮系列眼鏡。
王淨、曾敬驊化身JINS台中中港店一日店長，並搶先配戴還未上市的JINS迪士尼米奇米妮系列眼鏡。

日本連鎖眼鏡品牌暨通路JINS的新光三越台中中港店在日前改裝重新開幕，邀請代言人王淨、曾敬驊擔任一日店長，一同體驗全新空間之外，還搶先曝光迪士尼米奇米妮系列新款眼鏡。

JINS為了提供消費者更完善的購物體驗，因此在數月前將新光三越台中中港店進行改裝，以人造石與黑色圓型鐵管元素，搭配日系簡約裝潢，打造時髦感與工業風兼具的全新空間。驗光室在改裝後，格局方正，動線更流暢，即使人潮較多，排隊等待時也不會有壓迫和擁擠感。而重新開幕後品牌代言人也受邀出席，王淨就表示「我覺得門市整體視覺感更加寬敞通透，尤其是驗光室變大之後最有感，整個消費過程都很舒服」。

小林眼鏡第四度與ARMANI EXCHANGE合作，獨賣平光眼鏡與太陽眼鏡，並交由品牌代言人劉冠廷來詮釋。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡第四度與ARMANI EXCHANGE合作，獨賣平光眼鏡與太陽眼鏡，並交由品牌代言人劉冠廷來詮釋。圖／小林眼鏡提供

不僅出席活動開幕，王淨、曾敬驊還化身一日店長，並搶先配戴還未上市的JINS迪士尼米奇米妮系列眼鏡。像是王淨便以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，搭配米妮款金色波士頓框型switch眼鏡，展現甜美魅力，裝上磁吸式前掛片後，一秒變身鹽系女孩。曾淨驊則選擇透明款方框switch眼鏡，搭配白T、針織毛衣及牛仔褲，替穿搭增添輕盈感。

小林眼鏡與ARMANI EXCHANGE合作的太陽眼鏡，則以雙鼻架結構搭配鏡腳漸層色，並提供黑色及深藍色鏡片選擇。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡與ARMANI EXCHANGE合作的太陽眼鏡，則以雙鼻架結構搭配鏡腳漸層色，並提供黑色及深藍色鏡片選擇。圖／小林眼鏡提供

另外，小林眼鏡則第四度與ARMANI EXCHANGE合作，獨賣平光眼鏡與太陽眼鏡，並交由品牌代言人劉冠廷來詮釋。由於是第四度合作，因此在色系及外型上更突破以往，推出10款光學鏡架，以專屬亞洲人臉型的框形設計，讓輪廓更顯立體，且採用透明及半透明材質，輔以大膽色系與外型，凸顯時尚品味。而全新的太陽眼鏡，則以雙鼻架結構搭配鏡腳漸層色，並提供黑色及深藍色鏡片選擇。

品牌 JINS 迪士尼 隱形眼鏡

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