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粉絲快衝！麥當勞「BT21餐具組」開賣 全台限量7萬組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
BT21陶瓷餐盤。圖／麥當勞提供
BT21陶瓷餐盤。圖／麥當勞提供

繼推出「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」後，「麥當勞」與LINE FRIENDS全球著名IP「BT21」攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，將於4月12日上午11時開賣，全台限量7萬組，粉絲們可以把握機會蒐集。

LINE FRIENDS著名IP「BT21」，由KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN等8位明星組成，自2017年首度登場。其鮮明且各具特色的個性，獲得海內外大量粉絲的喜愛。麥當勞首度攜手BT21推出限量「BT21陶瓷餐具三件組」，每組包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，讓滿滿的BT21陪著粉絲們用餐。

「BT21陶瓷餐具三件組」自4月12日上午11時起至5月16日（或售完為止）販售，全台限量7萬組，購買任一套餐加價459元即可獲得，單買售價499元，每人每次消費限購2組。

BT21陶瓷餐具三件組內，包含有「BT21陶瓷碗」。圖／麥當勞提供
BT21陶瓷餐具三件組內，包含有「BT21陶瓷碗」。圖／麥當勞提供
BT21馬克杯。圖／麥當勞提供
BT21馬克杯。圖／麥當勞提供
BT21陶瓷餐具三件組，每套499元，加購價459元。圖／麥當勞提供
BT21陶瓷餐具三件組，每套499元，加購價459元。圖／麥當勞提供
「麥當勞」與「BT21」攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」。圖／麥當勞提供
「麥當勞」與「BT21」攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」。圖／麥當勞提供

餐具 粉絲 麥當勞

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