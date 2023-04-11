必看親子歌舞劇「小花」5月台北開演 票券現正熱賣中
由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！在2022年卻因疫情停演，但上千名觀眾堅持不退票，苦等一年，劇團終於確定今年5月於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，屆時絕對到場支持！
團長趙自強說：「重演『小花』，曾經是我們不敢做的選擇，在大家的支持下，我們勇往直前，讓這麼精緻的戲，大力綻放光芒！這是我們跟觀眾的約定，因為疫情不得不停演之後，上千名觀眾就算不知道要延期到什麼時候，還是堅持不退票！今年，我們要到臺北表演藝術中心，在疫情陰霾逐漸退去之後，重演『小花』，是最美麗的祝福！」
「小花」是講一位從鄉下來的女孩，長的不怎麼起眼，但是，她有一顆善良的心和一副好的不得了的嗓子！她有美好的歌聲，用上天給她的才華， 為身邊每個人帶來快樂。一朵平凡小花，也充滿生命的奇蹟！
趙自強認為這個充滿希望、音樂與夢想的歌舞劇，經過15年，卻歷久彌新，更符合潮流。反應愛唱歌、喜歡被關注的現代小孩，每個人輕易擁有「自媒體」，喜歡Show Off，抓住大家的眼球，這正是大人、小孩都能夠感同身受的議題，也是時下「親子劇」流行的原因。劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。
歌舞劇又唱又跳，卡司非常重要！「小花」的演員有金曲獎音樂精靈許哲珮（Peggy）主演，加上星光選秀出道的星光舞王周定緯、林芯儀，還有金鐘獎入圍優質演員王鏡冠，歌喉、演技大爆發！趙自強邀請親子在5月20日和5月21日，走進臺北表演藝術中心，一起欣賞這齣被網友譽為為今生必看歌舞劇的口碑之作！
「小花」2023演出資訊
臺北表演藝術中心大劇院
5/20（六）14:30、19:30
5/21（日）10:30、14:30
購票請洽如果兒童劇團 (02)3343-3622
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