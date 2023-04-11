快訊

肯塔基銀行槍擊4死最新案情曝光！槍手竟是「死者同事」還直播犯案

中共環台軍演透露隱患 國軍經營的緩衝地帶已形同虛設

「賣掉你還讓你幫數鈔票？」三大雙面人星座 第一名一臉天真超意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必看親子歌舞劇「小花」5月台北開演 票券現正熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「小花」在2022年因疫情停演，上千名觀眾堅持不退票，苦等一年，劇團終於確定今年5月於北表藝開演。圖／如果兒童劇團提供。
「小花」在2022年因疫情停演，上千名觀眾堅持不退票，苦等一年，劇團終於確定今年5月於北表藝開演。圖／如果兒童劇團提供。

由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！在2022年卻因疫情停演，但上千名觀眾堅持不退票，苦等一年，劇團終於確定今年5月於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，屆時絕對到場支持！

團長趙自強說：「重演『小花』，曾經是我們不敢做的選擇，在大家的支持下，我們勇往直前，讓這麼精緻的戲，大力綻放光芒！這是我們跟觀眾的約定，因為疫情不得不停演之後，上千名觀眾就算不知道要延期到什麼時候，還是堅持不退票！今年，我們要到臺北表演藝術中心，在疫情陰霾逐漸退去之後，重演『小花』，是最美麗的祝福！」

「小花」劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。圖／如果兒童劇團提供。
「小花」劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。圖／如果兒童劇團提供。
「小花」是講一位從鄉下來的女孩，長的不怎麼起眼，但是，她有一顆善良的心和一副好的不得了的嗓子！她有美好的歌聲，用上天給她的才華， 為身邊每個人帶來快樂。一朵平凡小花，也充滿生命的奇蹟！

趙自強認為這個充滿希望、音樂與夢想的歌舞劇，經過15年，卻歷久彌新，更符合潮流。反應愛唱歌、喜歡被關注的現代小孩，每個人輕易擁有「自媒體」，喜歡Show Off，抓住大家的眼球，這正是大人、小孩都能夠感同身受的議題，也是時下「親子劇」流行的原因。劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。

歌舞劇又唱又跳，卡司非常重要！「小花」的演員有金曲獎音樂精靈許哲珮（Peggy）主演，加上星光選秀出道的星光舞王周定緯、林芯儀，還有金鐘獎入圍優質演員王鏡冠，歌喉、演技大爆發！趙自強邀請親子在5月20日和5月21日，走進臺北表演藝術中心，一起欣賞這齣被網友譽為為今生必看歌舞劇的口碑之作！

「小花」2023演出資訊

臺北表演藝術中心大劇院

5/20（六）14:30、19:30

5/21（日）10:30、14:30

購票請洽如果兒童劇團 (02)3343-3622

親子 陶晶瑩

延伸閱讀

被爆新歡是百億富二代 徐凱希大方認愛

狼人殺女星被爆戀上百億富二代 曾捲阿帕契事件

華燈初上合體！Netflix實境秀《光露營就很忙了》無腳本互動超真實，林心如曝「酒後吐真言」不能播

小優遭眾人圍剿委屈落淚 小S嚇傻：我錄不下去了

相關新聞

台劇《模仿犯》攻入全球前十！劇評分析成功要件

如果我說接下來一個月內，有兩部台劇能夠正式抗衡我心中高懸五年之久的台劇天花板《我們與惡的距離》，大家會不會覺得很誇張？如果我說《模仿犯》跟《人選之人》是S級旗艦劇，此外今年還有六到八部A級台劇，你會不會說我太樂觀？

球鞋迷必朝聖！Jordan World of Flight澀谷旗艦店 首創Content Studio空間可帥氣開箱

在旅遊限制逐漸鬆綁，身為球鞋迷的你，下一個必朝聖地方是哪裡呢？答案非「Jordan World of Flight澀谷店」莫屬。這家繼米蘭之後，唯二的旗艦店型，完整陳列Jordan Brand商品之外，還提供訂製、SNKRS取貨等服務，更有首創Content Studio空間，讓消費者可帥氣開箱所購買產品。

必看親子歌舞劇「小花」5月台北開演 票券現正熱賣中

由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！在2022年卻因疫情停演，但上千名觀眾堅持不退票，苦等一年，劇團終於確定今年5月於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，屆時絕對到場支持！

石頭科技S8 Pro Ultra掃拖機器人升級10合1基座 限時早鳥價最高再折6千

全自動程度再升級，Roborock石頭科技宣布推出年度新品「Roborock S8 Pro Ultra」，主打主機與基座...

韓裔大提琴演奏家崔夏英 獲頒首個FENDI音樂大獎

義大利精品FENDI長期關注藝術，與源自紐約的世宗獨奏家合奏團攜手於日前頒發首位「FENDI音樂大獎」（FENDI Mu...

「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲 女神笑容戴出蕭邦的快樂

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於2021年蕭邦全球品牌大使，演繹經典的滑動鑽石珠寶與腕表Happy...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦