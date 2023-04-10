「小王子」音樂劇台北盛大開演 觀眾一致好評票券熱賣中

由C MUSICAL製作與聯合數位文創主辦，2022年由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠等演員輪番上陣演出的C MUSICAL韓國授權中文音樂劇「小王子」，演出受到觀眾熱烈迴響、好評不斷。今年三月C MUSICAL帶中文版「小王子」回到首爾的娘家，與韓國團隊雙向交流，不僅演出獲韓國觀眾的喜愛，整體表演也更加進化，今年台北演出更是加入了音樂劇界新星「鍾政均、林品翰」讓作品持續發酵，自4/1至5/7於臺北「PLAYground 空總劇場」好評演出中。

法國經典文學作品「小王子」在臺灣深受歡迎，多年來常以不同面貌呈現在讀者面前，本次由韓國HJ Culture獨家授權的「小王子」音樂劇，自2018年在韓國首演以來，已演出超過100場，在韓國Interpark售票網中，更獲得9.7分的高度評價。而此劇在臺成為今年上半年第一檔長銷作品，讓觀眾透過「小王子」音樂劇可以回憶起忘卻的純真，感受富有意義的時刻。

去年C MUSICAL 音樂劇「小王子」於水源劇場演出18場，首演吸引了近5000名觀眾走進劇場，獲得臺灣觀眾的喜愛和好評，紛紛表示:「演出口碑如同韓國水準、歌曲曲風很有韓國的味道，也大讚現場樂團與演員搭配默契十足。」C MUSICAL也注重重現韓版的完整度，除了原版劇本中文化之外，戲中的道具、戲偶，也都從韓國製作來臺，確保演出細節原汁原味，讓觀眾同時從聽覺與視覺得到雙倍的感動與療癒。

今年「小王子」音樂劇台北演出加入了音樂劇界新星「鍾政均、林品翰」等新卡司。圖／C MUSICAL提供 這次的「小王子」，有了曾出演電影「怪胎」、電視劇「台北女子圖鑑」等作品的「鍾政均」強力新血加入。鍾政均表示:「音樂劇版本忠於原著，小時候可能看著書，長大卻忘記故事的細節，希望大家可以進入劇場再次回味小王子的純真。」。本次在劇中飾演聖修伯里，期待新卡司的演員們一同碰撞，帶給「小王子」不一樣的演出火花。

1943年出版的「小王子」也在今年4月迎來作品的80週年，這本由作者聖修伯里寫給大人的童話故事書，不論曾在你生命中什麼階段帶給你感動，C MUSICAL都誠摯邀請曾經踏上B612星球的飛行員走進劇場，如同「小王子」3D立體有聲書的體驗，一同慶祝「小王子」的第80個生日和重返記憶中的感動。

今年三月初，「小王子」以中文版形式到首爾「返鄉」演出，在登上忠武藝術中心前，與HJ CULTURE團隊雙向排練、交流，汲取滿滿養分，抱著新能量和火花強勢回歸，韓國團隊也讚賞中文版演出的流暢、原作舞台的重現度以及臺灣演員的表演能力。甚至當天有台灣觀眾分享:「在韓國能用自己的母語看劇比起韓文有更多的感動，歌聲及表演都駕馭得很好，也更能感受箇中滋味。除了讚嘆小王子故事背後深刻含義之外，也給我一個機會用不同角度看待及面對身旁的人事物。很推薦台灣觀眾能進劇場欣賞演出，用音樂感受小王子！」

在文化部協力下，前身是空軍文化總部的中正堂，4月起由PLAYground南村劇場團隊進駐，將禮堂轉化為第一個以長銷劇場為主軸的中型民間劇場「PLAYground空總劇場」。團隊邀請C MUSICAL「小王子」音樂劇成為空總劇場開幕作品，將在4/1至5/7進行為期六週共36場次的演出，和大家一起解鎖新劇場。C MUSICAL期盼「小王子」的舊雨新知走進劇場，再次體驗與記憶中的小王子感動相遇。