避免快時尚成環保災難 二手衣送回門市有回饋

周末午後，高雄漢神巨蛋百貨公司逛街人潮洶湧，H&M、UNIQLO、ZARA等門市熱鬧滾滾，結帳櫃台大排長龍，買氣暢旺，這3家門市皆設有舊衣回收機制，ZARA還提供舊衣兌換消費九折券誘因，逛街民眾很少願意提重物出門，回收風氣有待提升。

坊間愈來愈多服裝品牌發起舊衣回收行動，2013年起，H&M在全球推動舊衣回收計畫，全台門市皆設有舊衣回收箱，全年不限品牌、不論新舊的織品類皆可回收再利用，回收的衣物與織品有95%可再次利用，H&M基金會將總盈餘的50%用於紡織物回收技術研究。

走進H&M門市，雖然沒看到舊衣回收箱或更多告知資訊，向店員詢問，店員很有耐性地說明舊衣回收遊戲規則，提醒一人一次頂多送來兩袋，交給結帳櫃檯即可，袋內裝多少件衣物沒限定，也不限定是不是H&M商品，捐舊衣還能獲得消費九折券當獎勵。

記者再來到UNIQLO門市，詢問店員哪裡可放置回收的舊衣，店員協助帶路到童裝區旁的舊衣回收箱，往箱子內部一探，裡頭有七成滿，店員表示，UNIQLO舊衣回收限定自家集團售出的商品，捐出的量沒有限定，包含衣褲、襪子、外套、床單、被套不論新舊皆可捐，收來的衣物用於公益捐給弱勢族群、物料再生製成燃料棒或舊衣改造成毛孩寵物衣。

UNIQLO是2014年起推動「服裝回收再捐贈公益行動」，將可能被丟棄的衣物轉化為救援物資，九成完整衣物送往貧苦國家，另一成已不能穿的舊衣，UNIQLO回收可利用的纖維，重新應用製成房屋隔熱材料、工業手套、地毯生產等，盡可能達到百分之百無浪費。

高雄ZARA門市的舊衣回收箱上寫著「本計畫與伊甸社會福利基金會合作」，業者在官方網站也說明，回收衣物會先經過分類程序，百分百棉花、羊毛或聚酯纖維製成的服裝可回收再利用成為新布料，其餘衣物將轉變為建築或汽車業用料。考量衛生、安全和健康或材料質量原因而無法重複使用或回收的服裝，會遵循嚴格的廢物管理程序處理。

「能送回門市回收挺好的！」高雄宋姓女子說，業者建立回收機制是實踐社會責任，消費者捐出舊衣再買新衣，有做公益的滿足感，也能減少衣物亂扔的罪惡感。

綠色和平2016年發表的消費者購衣習慣調查，推估台灣20至45歲民眾每年至少丟掉520萬件衣服，等於每分鐘有9.9件衣服被扔掉。全球每年約生產800億件新衣服，是總人口數11倍，快時尚品牌衣物有很大一部分是以聚酯纖維為原料製成，難以在環境中自然分解，被丟棄的衣物成為沉重的環境負荷。

綠色和平媒體與推廣部經理陳瓊妤說，去年德國辦公室再度調查紡織品製造運送及銷售丟棄過程，發現許多被送往低度發展國家的救濟衣物，因數量龐大難以負荷，最後還是被送往掩埋場或焚燒處理。

在台灣，綠色和平曾積極推動「毒性化學物質管理法」修正案，包括Zara、H&M、UNIQLO等被視為「快時尚」的知名品牌，在公眾壓力下做出回應，承諾將逐步淘汰使用有毒化學物質，並加強環境控制。

許多品牌服飾在發展中國家製造產品時，隱瞞使用有毒化學物的事實，這些化學物汙染水源、土壤，長期累積在人類和動物體內，導致嚴重的肝臟疾病、荷爾蒙和免疫系統混亂，對民眾健康造成傷害。陳瓊妤說，該組織推動「為時尚去毒」，呼籲服飾製造商停止使用「全氟有機化合物」（PFAS）、「壬基酚聚氧乙烯醚」（NPE）等11類有害物質。