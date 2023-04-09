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日本直送！2款「KitKat巧克力」登台 享折扣再抽機票

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本原裝的KitKat巧克力首度直送台灣，包括有「KitKat濃黑巧克力口味」與「KitKat宇治抹茶」兩種口味。圖／雀巢提供
日本原裝的KitKat巧克力首度直送台灣，包括有「KitKat濃黑巧克力口味」與「KitKat宇治抹茶」兩種口味。圖／雀巢提供

雀巢「KitKat巧克力」是許多民眾赴日旅遊時喜愛購買的人氣伴手禮，本次日本原裝的KitKat巧克力首度直送台灣，包括有「KitKat濃黑巧克力口味」與「KitKat宇治抹茶」兩種口味。其中「KitKat濃黑巧克力口味」以黑巧克力搭配威化餅乾，有著香醇不膩的濃郁滋味；「KitKat宇治抹茶」使用100%嚴選日本京都宇治抹茶，擁有抹茶獨有的苦韻與茶香。

「KitKat濃黑巧克力」盒裝即日起於超商及全聯販售，3入盒裝49元，5月2日前享任選2件6折；「KitKat濃黑巧克力」與「KitKat宇治抹茶」分享包，則於全聯獨家販售，11入袋裝135元，4月20日前特價129元。凡於6月15日前於上述指定通路購買KitKat巧克力，登錄發票即有機會抽中日本來回機票，還有BALMUDA蒸氣烤麵包機、BRUNO美型智能氣炸鍋等多項好禮。

也因KitKat巧克力在日本有好運的象徵，因此本次直送來台的KitKat巧克力，包裝共印有14種打氣小語，包含「不要忘了為心充電」、「簡報一定會順利」等字句。除此之外，kitKat再次聯手7-11，共同推出2款限定商品。「愛餡大亨-抹茶巧克力」以KitKat可可威化抹醬以及特調抹茶的卡士達雙餡，帶來加倍享受，每份39元。「抹茶巧克力泡芙」內餡結合KitKat可可威化抹醬與抹茶鮮奶油，兩種口味一次滿足，每份49元。

在KitKat巧克力包裝上，印有14種不同的打氣小語。圖／雀巢提供
在KitKat巧克力包裝上，印有14種不同的打氣小語。圖／雀巢提供
KitKat濃黑巧克力、KitKat宇治抹茶現已於台灣指定通路販售，3入49元，11入135元。圖／雀巢提供
KitKat濃黑巧克力、KitKat宇治抹茶現已於台灣指定通路販售，3入49元，11入135元。圖／雀巢提供

巧克力 日本

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