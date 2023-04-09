日本直送！2款「KitKat巧克力」登台　享折扣再抽機票

雀巢「KitKat巧克力」是許多民眾赴日旅遊時喜愛購買的人氣伴手禮，本次日本原裝的KitKat巧克力首度直送台灣，包括有「KitKat濃黑巧克力口味」與「KitKat宇治抹茶」兩種口味。其中「KitKat濃黑巧克力口味」以黑巧克力搭配威化餅乾，有著香醇不膩的濃郁滋味；「KitKat宇治抹茶」使用100%嚴選日本京都宇治抹茶，擁有抹茶獨有的苦韻與茶香。

「KitKat濃黑巧克力」盒裝即日起於超商及全聯販售，3入盒裝49元，5月2日前享任選2件6折；「KitKat濃黑巧克力」與「KitKat宇治抹茶」分享包，則於全聯獨家販售，11入袋裝135元，4月20日前特價129元。凡於6月15日前於上述指定通路購買KitKat巧克力，登錄發票即有機會抽中日本來回機票，還有BALMUDA蒸氣烤麵包機、BRUNO美型智能氣炸鍋等多項好禮。