乳鴿、刺參、筍殼魚入菜！玖尹新菜上桌　4人現省2358

主打新派粵菜與港點的中餐廳「玖尹」，即日起推出全新菜單，以筍殼魚、日本刺參、鮑魚、澳洲龍蝦、乳鴿等食材入饌，帶來不同的精緻滋味。另外響應政府普發6,000元，5月5日前，還可享有4人合菜優惠價6,000元的平日方案，現省2,358元。

玖尹延續品牌理念，以粵菜技法結合川、湘、蘇、浙等菜系手法，進行餐桌上的創意變化。新菜之一的「皮蛋嫩薑海蜇頭」，融合上海菜的老醋蜇頭及湖南菜的剁椒皮蛋，將海蜇頭經老陳醋、鎮江香醋浸泡入味，搭配鵪鶉皮蛋，以及朝天椒、美人椒、烤青椒製成的剁椒，還有嫩薑、雲耳一同調味入菜，滋味酸香開胃，每份468元。

同時登場的「寶島黑蒜燉乳鴿」選用10兩重屏東乳鴿為主角，先經繁複工序處理，再加入上湯、雲林發酵黑蒜、炸蒜頭、瑤柱等多種食材慢燉，溫潤脾胃，每份388元。「紅燒雪燕日本刺參」則是使用日本北海道刺參，鑲入蝦漿內餡再以鮑汁煨煮，底層再鋪上晶瑩剔透的雪燕，每套1,388元。

除此之外，新菜單中還有「清蒸龍蝦佐客家粄條」、「油浸筍殼魚」、「XO醬脆芹炒龍膽石斑」、「美國穀飼牛仔粒芝麻核桃」、「脆皮蝦球佐栗子南瓜醬」等菜色，每道1,288～2,888元。另外針對喜愛點心的民眾，玖尹也推出一系列經典融合創意的港式點心，包括龍蝦灌湯包、日本帶子燒賣皇、上品蒲燒鰻魚腸粉等品項。喜愛微醺感的民眾，也有7款各具特色的調飲。