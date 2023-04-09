地圖也能如此時髦！DIOR膠囊系列重現「天選之城」之美

地圖也能成為時尚的圖騰？這大膽前衛的想法，其實早在1955年前就出現了。當時，身兼藝術家與化學家的Alexandre Sache為Dior重新演繹18世紀的Turgot巴黎地圖並創作成一款絲巾，透過立體效果圖形凸顯巴黎的歷史建築，黑白兩色創造出無比細膩的墨影，勾勒出品牌創始人迪奧先生的人生軌跡，甚至鉅細彌遺地詳載地鐵資訊。在迪奧先生執掌品牌的時期，這款絲巾還推出了粉色與紅色兩種版本，是送給客人的禮物。

當今的品牌創意總監Maria Grazia Chiuri，在2023春夏時裝系列中重新演繹這個地圖並推出一組完整的Dior Plan de Paris膠囊系列，位於地圖中央的是幸運星星即是凱旋門所在的星形廣場，標誌從舉辦本季時裝大秀的杜樂麗花園到蒙田大道30號總店，囊括巴黎這個被迪奧先生譽為「天選之城」的城市街景和地標。他在1929年經濟危機引發倒閉潮的時候，因為出售了一幅法國畫家Raoul Dufy的「le plan de Paris （巴黎地圖）」油畫而度過危機，因而能在數年後順利創立自己的同名品牌。