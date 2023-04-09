快訊

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」10年女友林靖恩證實噩耗

日本大阪超市驚傳「持刀砍人」 已知4人受傷送醫

女大生赴緬甸不願歸遭轟「教育失敗」 大學校長嘆問題出在這

地圖也能如此時髦！DIOR膠囊系列重現「天選之城」之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2023春夏時裝系列中的全新膠囊系列Dior Plan de Paris。圖／DIOR提供
Dior 2023春夏時裝系列中的全新膠囊系列Dior Plan de Paris。圖／DIOR提供

地圖也能成為時尚的圖騰？這大膽前衛的想法，其實早在1955年前就出現了。當時，身兼藝術家與化學家的Alexandre Sache為Dior重新演繹18世紀的Turgot巴黎地圖並創作成一款絲巾，透過立體效果圖形凸顯巴黎的歷史建築，黑白兩色創造出無比細膩的墨影，勾勒出品牌創始人迪奧先生的人生軌跡，甚至鉅細彌遺地詳載地鐵資訊。在迪奧先生執掌品牌的時期，這款絲巾還推出了粉色與紅色兩種版本，是送給客人的禮物。

當今的品牌創意總監Maria Grazia Chiuri，在2023春夏時裝系列中重新演繹這個地圖並推出一組完整的Dior Plan de Paris膠囊系列，位於地圖中央的是幸運星星即是凱旋門所在的星形廣場，標誌從舉辦本季時裝大秀的杜樂麗花園到蒙田大道30號總店，囊括巴黎這個被迪奧先生譽為「天選之城」的城市街景和地標。他在1929年經濟危機引發倒閉潮的時候，因為出售了一幅法國畫家Raoul Dufy的「le plan de Paris （巴黎地圖）」油畫而度過危機，因而能在數年後順利創立自己的同名品牌。

系列作品包括重現當年精細的Dior Plan de Paris絲巾，素描圖騰需要無比細緻、精確的工藝才能印染。標誌性的Dior Book Tote則在Dior工坊以獨特創新的立體刺繡技術製作，運用一種能產生獨特視覺和質感效果的精湛工藝製作。列配件還包括各式經典的鞋履、馬鞍包、Lady D-Lite等經典包款，以及抱枕蠟燭等風格中性而雋永的家飾之作。

PLAN DE PARIS黑白圖案斜紋絲巾，20,000元。圖／DIOR提供
PLAN DE PARIS黑白圖案斜紋絲巾，20,000元。圖／DIOR提供
PLAN DE PARIS黑白圖案蠟燭組，13,000元。圖／DIOR提供
PLAN DE PARIS黑白圖案蠟燭組，13,000元。圖／DIOR提供
BOOK黑白PLAN DE PARIS刺繡圖案帆布中型托特包，10萬5,000元。圖／DIOR提供
BOOK黑白PLAN DE PARIS刺繡圖案帆布中型托特包，10萬5,000元。圖／DIOR提供
SADDLE黑白PLAN DE PARIS印花小牛皮馬鞍包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
SADDLE黑白PLAN DE PARIS印花小牛皮馬鞍包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
WALK' N' DIOR黑白PLAN DE PARIS刺繡圖案厚底運動鞋，33,000元。圖／DIOR提供
WALK' N' DIOR黑白PLAN DE PARIS刺繡圖案厚底運動鞋，33,000元。圖／DIOR提供

Dior 巴黎 品牌

延伸閱讀

舉重／目標巴黎奧運 郭婞淳還不想退休：可以的話想繼續！

子瑜差點跌出前10！「2023最美女偶像」大洗牌　人間Dior連霸落空，張員瑛只排第26名

百支Dior唇膏排開太震憾！Jisoo Solo超寵粉　蛋糕、手寫信逆應援把粉絲當女友疼

Jisoo《FLOWER》MV妝容與Dior Beauty分不開！自然裸肌、深邃眼妝、搭配唇彩陸續更新

相關新聞

黴菌拼盤、富江燉肉！超詭異「伊藤潤二餐廳」膽小勿近

你的膽子夠大嗎？日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」本季聯名日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」，限時推出「伊藤潤二主題餐酒館」，不僅...

地圖也能如此時髦！DIOR膠囊系列重現「天選之城」之美

地圖也能成為時尚的圖騰？這大膽前衛的想法，其實早在1955年前就出現了。當時，身兼藝術家與化學家的Alexandre S...

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利...

造型搭配亮點！翻玩「老花」經典設計也能變時髦

時尚品牌Tory Burch日前在新加坡打造主題快閃店，重新詮釋了品牌的T Monogram經典花紋，並運用於包型、鞋款和服飾上。而英倫品牌Barbour則推出House of Hackney聯名系列，結合戶外風格和特色印花，創造獨樹一幟的休閒時尚穿搭。

25歲天才鮮肉車手加盟TISSOT 首秀限量MotoGP運動表

出生於義大利海濱度假勝地，今年25歲的天才車手巴斯蒂亞尼尼（Enea Bastianini）在年僅17歲時，就投身世界摩...

清爽系新調酒 金車Safari Club「葡萄覓蘋國」來了

金車Safari Club清爽系調酒推出全新口味「葡萄覓蘋國」，以麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，即日起於各大通路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦