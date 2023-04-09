黴菌拼盤、富江燉肉！超詭異「伊藤潤二餐廳」膽小勿近

你的膽子夠大嗎？日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」本季聯名日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」，限時推出「伊藤潤二主題餐酒館」，不僅重現漫畫中的恐怖場景，餐點也是呼應「富江」、「雙一」等經典作品，還有多款主題週邊供民眾與粉絲購買，讓民眾用餐之餘，可以感受到伊藤潤二的驚悚魅力。

為了重現伊藤潤二作品中壓抑詭譎的氛圍，位於信義威秀的歐拉歐拉オラオラ餐酒館使用暗色窗貼封住玻璃，營造出昏暗深沉空間。進門，就能看見含著釘子、對你發笑的雙一；DJ台附近，還有童年噩夢「人頭氣球」直衝而來。吧檯還有群眾為富江發瘋癲狂的名場面。除此之外，還有許多恐怖場景與巧思設計等著粉絲們親自上門探索。

除了店內的恐怖氣氛，餐點這次也取材自伊藤潤二經典的漫畫篇章，共推出了3道主餐、3種甜點，以及6款特調飲品。主餐有張著血盆大口的「敏三血腥拉麵」（蕃茄起司拉麵）、團體病房中的「連體炒泡麵」，以及浮現富江頭的「富江燉肉燴飯」（紅酒燉牛肉燴飯），每道280～380元。點心則有以「黴」篇章為發想概念的「黴菌菇類拼盤」、淋落感的富江「酒醪混珠刨冰」，以及怪異六兄妹的「魂魄提拉米蘇」，每道180～220元 0。不論主餐或甜點皆裝飾著插卡，甚至還有小道具還原，更添驚悚與不安的感覺。

6款特調飲品也取自不同的恐怖篇章，包括肉色的妖怪「肉色小孩」（伯爵茶奶霜鮮奶茶）、「友樹的朋友」（紅芭樂草莓冰淇淋汁）、集體為富江美貌痴狂「富江是我的！」酒精飲料、吸血之闇「血液葡萄酒」、黑衣美少年的「美少年調酒」、以及用蠟燭和稻草人裝飾，視覺效果滿點「詛咒的紅酒」。來店消費任一飲品，還再加送伊藤潤二恐怖漫畫杯墊1張（共7款隨機發送，恕不挑款）。