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黴菌拼盤、富江燉肉！超詭異「伊藤潤二餐廳」膽小勿近

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，限定至6月7日期間登場。
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，限定至6月7日期間登場。

你的膽子夠大嗎？日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」本季聯名日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」，限時推出「伊藤潤二主題餐酒館」，不僅重現漫畫中的恐怖場景，餐點也是呼應「富江」、「雙一」等經典作品，還有多款主題週邊供民眾與粉絲購買，讓民眾用餐之餘，可以感受到伊藤潤二的驚悚魅力。

為了重現伊藤潤二作品中壓抑詭譎的氛圍，位於信義威秀的歐拉歐拉オラオラ餐酒館使用暗色窗貼封住玻璃，營造出昏暗深沉空間。進門，就能看見含著釘子、對你發笑的雙一；DJ台附近，還有童年噩夢「人頭氣球」直衝而來。吧檯還有群眾為富江發瘋癲狂的名場面。除此之外，還有許多恐怖場景與巧思設計等著粉絲們親自上門探索。

除了店內的恐怖氣氛，餐點這次也取材自伊藤潤二經典的漫畫篇章，共推出了3道主餐、3種甜點，以及6款特調飲品。主餐有張著血盆大口的「敏三血腥拉麵」（蕃茄起司拉麵）、團體病房中的「連體炒泡麵」，以及浮現富江頭的「富江燉肉燴飯」（紅酒燉牛肉燴飯），每道280～380元。點心則有以「黴」篇章為發想概念的「黴菌菇類拼盤」、淋落感的富江「酒醪混珠刨冰」，以及怪異六兄妹的「魂魄提拉米蘇」，每道180～220元 0。不論主餐或甜點皆裝飾著插卡，甚至還有小道具還原，更添驚悚與不安的感覺。

6款特調飲品也取自不同的恐怖篇章，包括肉色的妖怪「肉色小孩」（伯爵茶奶霜鮮奶茶）、「友樹的朋友」（紅芭樂草莓冰淇淋汁）、集體為富江美貌痴狂「富江是我的！」酒精飲料、吸血之闇「血液葡萄酒」、黑衣美少年的「美少年調酒」、以及用蠟燭和稻草人裝飾，視覺效果滿點「詛咒的紅酒」。來店消費任一飲品，還再加送伊藤潤二恐怖漫畫杯墊1張（共7款隨機發送，恕不挑款）。

歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳自即日起至6月7日登場，活動期間於指定預約網站訂位，用餐即贈「伊藤潤二紋身貼紙」1張。另外現場也提供全新系列的伊藤潤二週邊商品，包含有雙一毛巾、富江靠枕、地墊、下詛咒的馬克杯，適合粉絲蒐集。

餐廳外牆也可見到許多伊藤潤二的經典作品元素。
餐廳外牆也可見到許多伊藤潤二的經典作品元素。
餐廳牆壁可以見到童年噩夢「人頭氣球」。
餐廳牆壁可以見到童年噩夢「人頭氣球」。
富江燉肉燴飯，每份380元。
富江燉肉燴飯，每份380元。
餐廳內，處處可以見到伊藤潤二的作品元素。
餐廳內，處處可以見到伊藤潤二的作品元素。
黴菌菇類拼盤，220元。
黴菌菇類拼盤，220元。
餐廳根據伊藤潤二作品，營造出詭譎不安的氣息。
餐廳根據伊藤潤二作品，營造出詭譎不安的氣息。
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，推出一系列伊藤潤二主題餐點。
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，推出一系列伊藤潤二主題餐點。
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，限定至6月7日期間登場。
歐拉歐拉オラオラ×伊藤潤二主題餐廳，限定至6月7日期間登場。

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