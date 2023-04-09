快訊

花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月

幕後／賴清德為何兩周4次勤跑新竹縣？ 2關鍵浮上檯面

女大生每天熱愛1穿搭去上課 她嘆「作賤自己身體」反遭酸爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。圖／LADY M提供
LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。圖／LADY M提供

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利茶舗」則是一口氣推出3款圓形抹茶蛋糕，帶來成熟風雅的韻味。

LADY M全新推出的「草莓生奶油千層」將千層結合海綿蛋糕，打造出豐富口感，搭配上草莓生奶油、卡士達，佐以新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥，構成輕盈甜美的滋味，頂層還以粉色奶油與新鮮草莓、白色珍珠糖點綴裝飾，更添夢幻氣氛，6吋1,900元。

獲得許多消費者喜愛的「玫瑰千層蛋糕」，在餅皮間均勻抹上帶有玫瑰花香的卡士達，頂層的淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣，創造優雅的花香感。6吋1,800元。兩款蛋糕自即日起至4月30日期間開放預購，並可於5月6日至7日、5月12日至14日開放於5間門市提領。

「辻利茶舗」今年針對母親節，限時推出3款圓形蛋糕。「抹森林」將石臼研磨的宇治抹茶，製成茶香馥郁的抹茶香堤內餡，搭配以100%可可粉製成的黑巧日式戚風。內餡夾層並撒上抹茶粉並層層堆疊，增添整體抹茶香氣，6吋售價950元。「抹漾莓果慕斯蛋糕」以「牡丹」為設計概念，外觀宛若盛開的牡丹花，並使用珍貴抹茶拌入鮮奶油中製成抹茶慕斯，搭配義大利進口黑醋栗調配的莓果慕斯，還有抹茶、巧克力雙味日式戚風蛋糕，6吋950元。

另款「辻利青檸抹茶塔」使用手作塔皮，包裹著抹茶甘納許，結合在地新鮮檸檬所製成的內餡，風味清新微酸，最後點綴雙色香提奶油增添特色，8吋890。即日起至4月30日期間，於實體店舖、辻利茶舗購物官網、樂天市場、蝦皮商城訂購蛋糕，全品項皆可享預購9折優惠。

辻利茶舗透過內餡與配料的搭配，為3款蛋糕帶來不同風味變化。
辻利茶舗透過內餡與配料的搭配，為3款蛋糕帶來不同風味變化。
「辻利茶舗」今年針對母親節，推出「抹森林」、「抹漾莓果慕斯蛋糕」、「辻利青檸抹茶塔」
「辻利茶舗」今年針對母親節，推出「抹森林」、「抹漾莓果慕斯蛋糕」、「辻利青檸抹茶塔」

草莓 母親節

延伸閱讀

茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場

雙色霜淇淋免費送！「御前上茶」連假優惠1次看：前30名直接贈、滿額加碼送霜淇淋及飲品兌換券

健司X辻利「抹茶巧克力雪糕、抹茶黑糖珍珠雪糕」登場

美式餐廳推卡士達創新吃法 完成指定任務享調飲半價

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限指定品項

星巴克「買一送一」又來了！星巴克繼4月6日開工日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月10日推出「GOOD FOR SU...

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利...

造型搭配亮點！翻玩「老花」經典設計也能變時髦

時尚品牌Tory Burch日前在新加坡打造主題快閃店，重新詮釋了品牌的T Monogram經典花紋，並運用於包型、鞋款和服飾上。而英倫品牌Barbour則推出House of Hackney聯名系列，結合戶外風格和特色印花，創造獨樹一幟的休閒時尚穿搭。

25歲天才鮮肉車手加盟TISSOT 首秀限量MotoGP運動表

出生於義大利海濱度假勝地，今年25歲的天才車手巴斯蒂亞尼尼（Enea Bastianini）在年僅17歲時，就投身世界摩...

清爽系新調酒 金車Safari Club「葡萄覓蘋國」來了

金車Safari Club清爽系調酒推出全新口味「葡萄覓蘋國」，以麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，即日起於各大通路...

RIMOWA訴求保留你的每一次悸動 行李箱終身保固、 二手鋁製款還能重生

德國豪華行李裝備品牌RIMOWA日前釋出了全新形象廣告，以「終身回憶 （A Lifetime of Memories）」為核心，強調豐富的「印記」，描述行李箱伴隨出行者所創造的無數回憶。不僅如此，RIMOWA還正式聲明，在直營或授權通路所購買的行李箱即享終身保固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦