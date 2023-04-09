草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利茶舗」則是一口氣推出3款圓形抹茶蛋糕，帶來成熟風雅的韻味。

LADY M全新推出的「草莓生奶油千層」將千層結合海綿蛋糕，打造出豐富口感，搭配上草莓生奶油、卡士達，佐以新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥，構成輕盈甜美的滋味，頂層還以粉色奶油與新鮮草莓、白色珍珠糖點綴裝飾，更添夢幻氣氛，6吋1,900元。

獲得許多消費者喜愛的「玫瑰千層蛋糕」，在餅皮間均勻抹上帶有玫瑰花香的卡士達，頂層的淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣，創造優雅的花香感。6吋1,800元。兩款蛋糕自即日起至4月30日期間開放預購，並可於5月6日至7日、5月12日至14日開放於5間門市提領。

「辻利茶舗」今年針對母親節，限時推出3款圓形蛋糕。「抹森林」將石臼研磨的宇治抹茶，製成茶香馥郁的抹茶香堤內餡，搭配以100%可可粉製成的黑巧日式戚風。內餡夾層並撒上抹茶粉並層層堆疊，增添整體抹茶香氣，6吋售價950元。「抹漾莓果慕斯蛋糕」以「牡丹」為設計概念，外觀宛若盛開的牡丹花，並使用珍貴抹茶拌入鮮奶油中製成抹茶慕斯，搭配義大利進口黑醋栗調配的莓果慕斯，還有抹茶、巧克力雙味日式戚風蛋糕，6吋950元。